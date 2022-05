Receitas: Smash Burger com pão de hamburguer com gergelim

Ingredientes

Pão de hambúrguer com gergelim

350 g de carne moída

1 colher (sopa) de maionese

1 colher (sopa) de ketchup

1 fio de azeite

Sal a gosto

2 fatias finas de tomate

Pimenta-do-reino a gosto

4 colheres (sopa) de cheddar cremoso

2 fatias de muçarela

Modo de preparo

Divida a carne em duas partes iguais, molde dois hambúrgueres boleados e reserve. Corte o pão ao meio e doure levemente o interior em uma frigideira aquecida. Reserve. Espalhe o azeite pela frigideira. Adicione um hambúrguer, amasse-o levemente com as mãos, quando um lado dourar levemente, vire-o para dourar o outro lado. Faça o mesmo com o segundo hambúrguer e reserve. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto.

Para montar, coloque sobre a base do pão a maionese e um hamburguer. Em cima do hamburguer coloque duas fatias de mussarela e duas colheres de cheddar, sobre o cheddar coloque as fatias de tomate, posicione o segundo hamburguer e as duas colheres de cheddar e finalize com o pão.

https://www.bimbobrasil.com.br/