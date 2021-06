Receitas:  Sopa de Cebola Francesa com Torrada de Pão com Queijo Gruyère gratinado por cima

Ingredientes

Para o caldo de carne:

500 g de músculo

1 cebola cortada em cubos grandes

1 cenoura cortada em cubos grandes

2 talos de salsão cortados em cubos grandes

2 L de água

Para a sopa:

6 cebolas grandes cortadas em fatias finas

Azeite de oliva extravirgem a gosto

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

4 fatias de pão

2 xícaras (chá) de Queijo Gruyère Tirolez ralado

Modo de Preparo:

- Em uma panela grande, refogue os legumes do caldo até ficarem bem dourados. Acrescente o músculo e, em seguida, a água. Quando começar a ferver, abaixe o fogo e deixe cozinhar por 30 minutos. Depois peneire e reserve o caldo.

- Para a sopa de cebola, refogue a cebola num fio de azeite e em fogo baixo até ficarem bem douradas.

- Acrescente o caldo de carne e deixe cozinhar por 10 minutos.

- Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto.

- Divida a sopa nas cumbuquinhas e coloque a fatia de pão em cada uma delas com o queijo gruyèreTirolez ralado por cima. Leve para gratinar e sirva imediatamente.

Tempo de preparo: 40 minutos

Rendimento: 4 porções

(www.tirolez.com.br)

Receitas: Sopa de Couve Flor com Cottage

Ingredientes

- 1 couve flor média

- 2 alhos-porós picados

- 100g de Queijo Cottage Tirolez

- Sal e pimenta branca a gosto

- 1 colher (sopa) de azeite

Modo de Preparo

- Cozinhe a couve flor e o alho poro picado com 500ml de água, tempere com sal e pimenta branca a gosto.

- Bata a mistura no liquidificador com o caldo do cozimento, adicione o queijo e bata até que a mistura esteja cremosa.

- Volte à sopa para a panela para aquecer bem e finalize com o azeite.

Tempo de preparo: 30 minutos

Rendimento: 4 porções

(www.tirolez.com.br)

Receitas: Sopa de Cebola

Ingredientes

- 4 colheres (sopa) de Manteiga sem Sal Tirolez

- 20 echalotes (minicebolas) (500 g)

- 3 xícaras (chá) de caldo de galinha (600 ml)

- 1 embalagem de Creme de Queijo Minas Frescal Tirolez

- 6 fatias de pão francês (70 g)

- 3 xícaras (chá) de Queijo Parmesão Tirolez ralado

- ½ maço de cebolinha picado (45 g)

Modo de Preparo:

- Preaqueça o forno a 200 °C.

- Em uma panela grande, derreta 2 colheres (sopa) de manteiga sem Sal Tirolez, adicione as cebolas e refogue até dourarem. Junte o caldo de galinha e cozinhe até ficarem macias e desligue o fogo. Com uma escumadeira, retire 6 echalotes inteiras, reserve-as e bata o restante no liquidificador com o creme de queijo minas frescalTirolez.

- Volte a mistura na panela e ligue o fogo novamente, mexendo bem, até levantar fervura. Distribua em 6 tigelas individuais, colocando uma das cebolas reservadas em cada tigela.

- Passe o restante da manteiga nas fatias de pão, coloque em uma assadeira e leve ao forno até dourarem.

- Coloque uma fatia na superfície de cada tigela reservada e cubra com queijo parmesãoTirolez. Leve ao forno por mais 10 minutos, ou até gratinar. Finalize com a cebolinha por cima e sirva em seguida.

Tempo de Preparo: 35 minutos

Rendimento: 6 porções

(www.tirolez.com.br)