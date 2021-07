Receitas: Sopa de Cogumelos

Ingredientes para duas porções

500 gramas de músculo de boi ou 300 gramas de peito de frango

100g de manteiga

2 colheres (sopa) de farinha de trigo

200ml de leite

300 gramas de shimeji

2 folhas de louro

3 cravos-da-Índia

1 cenoura picada

4 batatas

1 cebola picada

2 talos de Salsão picados

1 alho-poró picado

Modo de preparo

Coloque em uma panela grande a carne ou o frango em cubos, com o louro, os cravos, a cenoura, a cebola e o salsão picados. Cubra tudo com água suficiente para formar a sopa e deixe cozinhar por cerca de 3 horas em fogo baixo. Na última meia hora, coloque as batatas picadas para cozinhar.

Quando o caldo ficar pronto, use outra panela para derreter a manteiga e “fritar” a farinha de trigo em fogo baixo. Jogue essa mistura para engrossar o caldo. Mexa bem e adicione o leite. Cozinhe em fogo baixo e coloque sal e pimenta-do-reino a gosto.

Em uma frigideira, refogue o alho-poró picado e a cebola. Deixe dourar bem. Depois, misture ao caldo que está cozinhando.

Leve a frigideira novamente ao fogo e refogue o cogumelo shimeji cortado em pedaços pequenos. Deixe dourar e, em seguida, coloque na panela do caldo. Mexa bem todos os ingredientes e desligue o fogo após engrossar a sopa. Acrescente salsinha picada a gosto e sirva.

Receitas: Conserva de Shimeji

Ingredientes

400g de shimeji

3 colheres (sopa) de azeite

6 colheres (sopa) de vinagre (ou suco de limão)

4 colheres (sopa) de cebolinha picada

1/2 colher (chá) de gengibre em pó (ou 1 colher dele fresco)

1 ou 2 dentes de alho

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Coloque os shimejis em água fervente por 3 minutos. Enquanto isso, ponha numa travessa todos os outros ingredientes e misture. Após cozinhar o shimeji, coloque tudo em um pote de vidro hermético e deixe marinando por algumas horas. Dura de 5 a 7 dias na geladeira.

