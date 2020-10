Receitas: Sorvete afrodisíaco de espumante

Ingredientes

- 02 gemas;

- Casca ralada de um limão;

- 400 gramas de açúcar de confeiteiro;

- 250 ml de leite;

- 1 copo americano de espumante;

- 100ml de creme de leite fresco.

Modo de preparo

Em fogo baixo, ferva em uma panela as gemas, o leite, as raspas do limão e o açúcar. Misture, e quando o creme estiver frio, coloque o creme de leite batendo em ponto de chantilly e espumante. Depois de misturar levemente, coloque no freezer e espere por quatro horas.

(Miriam Matos - INTT Cosméticos)