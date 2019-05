Receitas: Suco Verde de Maracujá

Polpa de 1 maracujá com as sementes

1 folha grande de couve rasgada em pedaços

1 pedaço pequeno de pepino japonês com casca (cerca de 3 cm de espessura)

1 fatia fina de gengibre

200 ml de água de coco (ou água mineral)

Modo de preparo:

No copo squeeze do seu Personal Blender Mondial, coloque a água de coco, a polpa do maracujá, a couve, o pepino e o gengibre, nesta ordem. Enrosque o acoplamento da faca, vedando bem. Inicie o processamento pela função PULSAR e vá aumentando a velocidade gradativamente, até obter uma mistura de cor uniforme e textura aveludada. Desligue o aparelho e retire o copo squeeze da base motora. Remova a faca e coloque a tampa antes de transportar a bebida.

(Mondial.com)