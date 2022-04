Receitas: Tilápia com pimenta calabresa

A tilápia é um peixe de água doce suculento e ótimo para ser preparado com diversos temperos misturados para elevar seu sabor. Nesta receita de tilápia assada, é importante que os temperos sejam levados ao forno junto com o peixe para aproveitar toda a essência. Tempero do mês da Kitano, a pimenta calabresa traz um sabor especial à tilápia assada, afinal essa pimenta é o resultado do processo natural de desidratação da pimenta dedo-de-moça. Confira a receita da tilápia.

Tempo de preparo: 1h

Rendimento: 3 pessoas

Ingredientes:

● 2 tilápias médias

● 2 batatas grandes em rodelas

● Pimenta calabresa Kitano a gosto

● 2 pimentões vermelho em rodelas

● 1 cebola em rodelas

● 2 tomates em rodelas

● 2 limões

● 4 dentes de alho picado

● 3 colheres de salsa Kitano

● 1 xícara de chá de azeite

● Alecrim Kitano a gosto

● Sal a gosto

Preparo: Primeiramente, limpe bem os filés de tilápia. Use um recipiente e adicione o suco dos limões, todos os temperos, sal e alho. Misture. Insira os filés no recipiente para pegar bem o sabor da mistura. Pequenos furinhos com garfo ou faca no peixe facilitam a penetração do tempero. É importante deixar na geladeira marinando por 1 hora. Depois vire o peixe e deixe pelo mesmo período. Conselho: cozinhe as batatas até ficar al dente. Antes de colocar o peixe para assar na forma, forre a forma com papel alumínio. A batata servirá como base para o peixe não pegar diretamente no papel alumínio. Espalhe azeite na forma antes de colocar a batata. Despeje o pimentão, cebola e tomate por cima do peixe. Aproveite o tempero que sobrou no recipiente e banhe o peixe. A tilápia deve ser assada coberta por papel alumínio no forno a 180 C por cerca de 40 minutos. Depois retire o papel alumínio e deixe assar por mais 25 minutos.