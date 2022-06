Receitas: Tiramisú com placa de chocolate com Mix de Pimentas

Ingredientes:

● 200 ml de café sem açúcar bem forte

● 4 claras de ovo

● 4 gemas

● 30 ml de água

● 90 g de açúcar

● 350 g de queijo mascarpone

● 360 g de biscoitos champanhe

● 100 ml de licor amaretto ou vinho marsala seco

● 300 g de chocolate meio amargo em raspas

● Cacau em pó

● Mix de pimentas Kitano Reserva

● 200 g chocolate meio amargo

Preparo: Prepare o café e deixe esfriar. Bata as claras em neve na batedeira. Leve ao fogo a água e o açúcar e deixe ferver por, no máximo, 3 minutos. Despeje a calda em fio sobre as claras batidas e bata até esfriar. Em uma vasilha, misture o queijo e as gemas. Quando o creme estiver liso, acrescente-o sobre o merengue e misture bem. Embeba os biscoitos levemente no café misturado com o vinho (ou o licor) e disponha uma primeira camada no fundo da fôrma refratária. Cubra com uma camada do creme e por cima cubra com as raspas de chocolate. Repita a operação, mas, em vez de raspas de chocolate, polvilhe o cacau peneirado e deixe gelar até o dia seguinte. Em uma tigela, derreta o chocolate e trabalhe em uma base de mármore forrada com um plástico de espessura de meio milímetro. Corte o plástico em retângulo de 8cm por 5cm antes que ele esfrie. Ao mesmo tempo, acrescente o mix de pimenta Kitano Reserva moído a placa de chocolate e deixe endurecer.

Montagem do prato: Para finalizar, corte um pedaço quadrado do doce e coloque em uma louça bonita, posicione a placa de chocolate com mix de pimentas em cima da sobremesa gelada e sirva.