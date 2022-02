Receitas: Torrone de Wafer

Ingredientes:

Marshmallow

3 xícaras (chá) de açúcar

1 xícara (chá) de glucose de milho amarela

2 claras

¼ xícara (chá) de pistache sem sal, torrado e grosseiramente picado

½ xícara (chá) de amendoim sem pele e sem sal, torrado e quebrado

¼ xícara (chá) de amêndoa torrada e picada

1 xícara (chá) de damasco seco picado

Montagem

2 embalagens de Biscoito Wafer Chocolate Isabela (290 g)

Modo de Preparo:

Marshmallow

- Em uma panela média, coloque 1 ½ xícara (chá) de água, misture o açúcar, a glucose e leve ao fogo baixo, sem mexer, até formar uma calda em ponto de fio.

- Bata as claras em neve e, sem parar de bater, acrescente a calda quente em fio. Continue batendo até obter picos firmes e brilhantes. Desligue a batedeira e junte o pistache, o amendoim, as amêndoas e o damasco. Misture bem e reserve.

Torrones

- Acomode metade dos Wafers em uma assadeira, espalhe o marshmallow e cubra com o restante dos Wafers. Pressione levemente, cubra com filme-plástico e deixe firmar por pelo menos 6 horas. Após esse tempo, corte os torrones em retângulos, aproveitando o formato do Wafer, e corte cada retângulo em 3 partes iguais.

Dica do chefe: Os torrones podem ser preparados com antecedência de até 1 dia. Para que permaneçam sequinhos, mantenha-os em recipiente bem vedado, longe de umidade.

Rendimento: 54 mini torrones

Tempo de preparo: 40 minutos

( www.isabela.com.br)