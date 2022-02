Receitas: Torta Brigadeiro de Banana

Ingredientes:

Brigadeiro de Banana:

2 latas de leite condensado

4 bananas nanicas amassadas

2 colheres (sopa) de margarina sem sal

Massa:

1/3 de embalagem de Biscoito Leite Isabela

100 g de margarina sem sal em temperatura ambiente

Cobertura:

200 g de chocolate meio amargo picado

¼ xícara (chá) de creme de leite

½ xícara (chá) de castanha-do-pará grosseiramente picadas

Modo de Preparo

Brigadeiro de Banana:

- Em uma panela média, coloque o leite condensado, as bananas e a margarina. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até soltar do fundo da panela. Desligue o fogo e reserve.

Massa:

- Ligue o forno em temperatura média (180 °C – 200 °C). No processador ou liquidificador, triture os biscoitos. Passe para uma tigela e, com as mãos, misture a margarina para obter uma farofa grossa. Acomode essa mistura em uma forma redonda (20 cm de diâmetro) e de fundo falso. Pressione com as mãos para forrar todo o fundo da forma. Leve ao forno por 5 minutos, retire e reserve.

Cobertura:

- Em um refratário, coloque o chocolate com o creme de leite e leve ao micro-ondas, potência média, por 2 minutos, mexendo na metade do tempo. Retire e mexa bem para obter um creme liso e homogêneo. Reserve.

Monte a torta:

- Sobre a base de torta, despeje o brigadeiro de banana. Por cima, espalhe a cobertura e leve à geladeira para firmar por pelo menos 2 horas. Desenforme, decore com as castanhas e sirva.

Rendimento: 10 porções

Tempo de preparo: 40 minutos

(Isabela.com)