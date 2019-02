Receitas: Torta Charlote Marilan

Ingredientes

1/2 embalagem de Biscoitos Mini Maizena MARILAN

1 lata de leite condensado (395g)

3 colheres de (sopa) de chocolate em pó

1/2 xícara (chá) de creme de leite

1 colher de (sopa) de margarina

1/2 xícara de açúcar de confeiteiro para polvilhar

Modo de preparo

Reserve 40 Biscoitos Mini Maizena Marilan. Quebre os Biscoitos Mini Maizena Marilan restantes em pedaços pequenos. Reserve. Em uma panela, junte o leite condensado, o chocolate em pó, a margarina e leve ao fogo médio, mexendo sempre até o ponto de brigadeiro ou começar a desgrudar do fundo da panela. Retire do fogo, junte o creme de leite e os biscoitos quebrados, mexendo delicadamente até obter uma mistura homogênea e os biscoitos estarem envolvidos com o brigadeiro.

Montagem

Coloque porções da mistura dentro de aro de biscoito com (7 cm de diâmetro), modelando mini bolinhos, retire delicadamente. Repita a operação até finalizar toda a mistura. Arrume os Biscoitos Mini Maizena Marilan reservados, em volta do doce e decore com uma fita. Polvilhe açúcar de confeiteiro ou Frutas (ex. Cereja). Sirva em seguida.

Rendimento: 4 unidades

Tempo de preparo: 1 hora

Tempo total de preparo: 1 hora

*Variação: Se desejar, substitua o chocolate em pó por cacau em pó.

*Dica do chef: O rendimento pode variar conforme o tamanho do cortador escolhido.

(www.marilan.com)