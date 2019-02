Receitas: Torta Cracker de alho poro com palmito

Ingredientes

Recheio:

1 colher (sopa) de azeite

½ cebola pequena picada

1 tomate grande maduro sem pele e sem sementes picado

2 alhos poros cortados em fatias finas

3 palmitos cortados em fatias finas

½ colher (chá) de sal

½ xícara (chá) de leite

2 colheres (sopa) de farinha de trigo

2 colheres (sopa) de cheiro-verde picado

1 embalagem de requeijão cremoso (200g)

3 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

Pimenta do reino a gosto

Massa:

1 embalagem de Biscoitos Cream Cracker MARILAN (200g)

½ xícara (chá) de margarina gelada

Modo de preparo

Recheio:

Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola, junte o tomate e refogue por 3 minutos. Acrescente os alhos poros, os palmitos, o sal, a pimenta e refogue por 2 minutos. Misture o leite, a farinha e junte ao refogado, mexendo sempre até engrossar. Junte o cheiro-verde e retire do fogo. Reserve.

Massa:

Pré-aqueça o forno em temperatura média 180°C. Triture os Biscoitos Cream Cracker Marilan no liquidificador até obter uma farinha fina. Em uma tigela, junte a farinha de biscoito, a margarina e amasse com as pontas dos dedos até obter uma farofa úmida que solte das mãos. Forre o fundo e a lateral de uma fôrma com aro removível (20 cm de diâmetro) com a massa. Reserve. Espalhe o requeijão na massa, cubra com o recheio e polvilhe o queijo ralado. Leve ao forno por 25 minutos ou até o recheio ficar firme de dourar levemente. Espere amornar para desenformar. Sirva em seguida.

*Dica do chef: Sirva acompanhada de salada com folhas!

Rendimento: 8 porções

Tempo de preparo: 1 hora

Tempo de forno: 25 minutos

Tempo total de preparo: 1 hora e 25 minutos

(www.marilan.com)