Receitas: Torta Crua De Morango Com Hortelã

Ingredientes:

1 pacote de bolacha tipo maisena triturada

1 xícara de chá de manteiga derretida

1 pacote de gelatina sabor morango 1 lata de creme de leite

½ xícara de chá de mel

2 colheres de sopa de hortelã picado

2 xícaras de morangos picados

Morangos para decorar

Preparo: misture a bolacha com a manteiga, até formar uma massa homogênea. Abra a massa em uma forma de fundo falso e reserve.

Bata no liquidificador a gelatina preparada conforme instruções da embalagem e já fria com o creme de leite, o hortelã, 1 xícara de morangos e o mel. Misture delicadamente a outra xícara de morangos picados ao creme e acrescente a mistura à massa já preparada. Finalize decorando com morangos.

(Nutricionista Renata Guirau - Obahortifruti.com)