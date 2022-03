Receitas: Torta de Amora

Ingredientes - para torta

6 colheres (sopa) de margarina

1 gema

5 colheres (sopa) de açúcar

2 colheres (sopa) de amido de milho

3 xícaras (chá) de farinha de trigo

Ingredientes - recheio

500 ml de leite

3 gemas

1/2 xícara (chá) de amido de milho

1 xícara (chá) de açúcar

amoras frescas ou congeladas, chantilly para cobrir e amoras para decorar.

Modo de preparo

Em uma vasilha, coloque a margarina, o açúcar, a gema e mexa bem. Em seguida, adicione o amido de milho e a farinha até formar uma "bola" lisinha e homogênea. Leve a massa à geladeira por cerca de 30 minutos. Depois de gelar a massa, abra-a e cubra o fundo e as laterais de uma forma de 25 cm. Leve ao forno por aproximadamente 30 minutos ou até dourar a massa. Deixe esfriar.

Recheio

Coloque em uma panela o leite, o amido, o açúcar e as gemas peneiradas. Acrescente as gotas de baunilha e leve ao fogo baixo até engrossar. Desligue o fogo e espere esfriar para adicionar o chantilly. Depois que o creme esfriar, adicione as amoras frescas e recheie a massa já assada e fria. Bata o chantilly e espalhe por cima. Leve à geladeira.

