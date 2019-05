Receitas: Torta de frango especial e Cocada

Economize almoçando em casa com a mãe com receita fácil e gostosa

O domingo do Dia das Mães está chegando, e nada mais clássico do que o famoso almoço comemorativo da data, com toda a família reunida.

E se além de saboroso, o almoço do Dia das Mães pudesse ser nutritivo e custar pouco? Para isso a coach nutricional Gabi Lodewijks que vive na Holanda traz uma receita fácil de fazer e que agrega todos esses atributos: “Criei essa receita singela e saborosa porque acredito que é uma data inclusiva e que o orçamento não deve ser fator limitante para se estar em família. Aqui na Holanda o Dia das Mães é comemorado na mesma data, no segundo domingo de maio. Em alguns outros países europeus foi comemorado semana passada”.

Gabi Lodewijks preparou a receita de uma torta de frango especial e uma cocada light para deixar a sua mesa ainda mais feliz, e o melhor: pra comer sem culpa.

Torta de frango especial

Ingredientes

3 ovos

170g de iogurte magro

1/2 colher de sopa de farinha integral

1 colher de chá de fermento

Queijo magro

Sal e pimenta a gosto

Modo de Preparo

Bata todos os ingredientes no liquidificador menos o fermento. Depois de batido, adicione sal, pimenta e o fermento.

Em um refratário coloque metade da massa e por cima o recheio, depois acrescente o restante da massa.

Asse a 180 graus celsius por 30 minutos

Recheio

Junte molho de tomate com frango desfiado temperado com alho, cebola, sal e pimenta.

Cocada

Ingredientes

4 claras de ovos

2 colheres de sopa de leite de côco

100g de côco ralado sem açúcar

Stevia a gosto

Mexa tudo e depois coloque nas forminhas e leve 15min ao forno pré aquecido a 180 graus celsius. Use uma gema de ovo para pincelar.