Receitas: Torta Holandesa Wolf

Ingredientes

150 g de biscoito de maisena

100 g de manteiga sem sal

1 xícara (chá) de açúcar refinado

200 g de manteiga sem sal

500 ml de creme de leite gelado

170 g de chocolate meio amargo derretido

200 g de creme de leite

Modo de preparo

Triture o biscoito no processador (ou liquidificador) e misture com a manteiga, formando uma farofinha. Forre uma fôrma de aro removível com a farofinha, pressionando bem. Coloque-a no forno (180° C) por cerca de 10 minutos. Retire do forno e espere a massa esfriar.

Recheio

Na batedeira, misture bem o açúcar com a manteiga. Adicione o creme de leite e a essência de baunilha e volte a bater. Para a cobertura, misture o chocolate meio amargo derretido com o creme de leite.

Na montagem, depois de pré aquecer a massa e deixar esfriar, coloque os biscoitos redondos ao redor da forma. Adicione o recheio e leve à geladeira por 4 horas. Retire da geladeira e despeje a cobertura por cima. Volte à geladeira por mais 6 horas.

(https://www.tortaswolf.com.br/)