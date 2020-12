Receitas: Torta Tripla De Café

Massa com café:

1 ovo em temperatura ambiente

100 g de açúcar de confeiteiro

130 g de manteiga gelada

1 colher de chá de café expresso Santa Monica

240 g de farinha de trigo

1 pitada de sal

Modo de preparo:

Misture todos os ingredientes secos em um bowl. Acrescente a manteiga gelada cortada em cubos. Misture com as mãos até que forme uma espécie de farofa úmida. Adicione o café e o ovo. Siga trabalhando a massa até que fique lisinha. Leve à geladeira por pelo menos 1 hora. Abra a massa com rolo e forre o fundo e as laterias da forma. Asse em forno preaquecido a 170 ºC até que esteja dourada.

Caramelo de café:

180 g de açúcar refinado

120 ml de água

80 ml de café expresso Santa Monica

100 g de manteiga

180 ml de creme de leite fresco

Modo de preparo:

Misture o açúcar e a água e leve ao fogo médio até que fique com uma coloração alaranjada, de caramelo claro. Abaixe o fogo, acrescente o café e, em seguida, a manteiga, sempre mexendo bem para que fique uma mistura homogênea. Acrescente o creme de leite fresco e mexa bastante até emulsionar e engrossar. Tampe e guarde para a hora da montagem.

Ganache de café:

250 g de chocolate meio amargo

125 g de creme de leite fresco

10 g de grãos de café Santa Monica

40 g de glucose

70 g de manteiga em cubos

Modo de preparo:

Em uma panela e leve ao fogo alto o creme de leite com os grãos de café até que a mistura ferva. Desligue e deixe tampada por 10 minutos e coe. Derreta o chocolate, misture com o creme de leite coado, a glucose e a manteiga.

Montagem:

Com a massa da torta já fria, adicione o caramelo e leve para a geladeira por 10 minutos. Retire e coloque a ganache. Para decorar utilize caramelo, lascas de chocolate, grãos de café ou o que preferir. Mantenha na geladeira até a hora do consumo.

(Chef Marcos Souza, do Café Gourmet Santa Monica - www.cafegourmetsantamonica.com.br)