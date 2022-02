Receitas: Trufa da felicidade

Ingredientes:

• 10 tâmaras jumbo

• 2 colheres de sopa de cacau em pó

• 1 colher de sobremesa de extrato de baunilha natural

• 50ml de café espresso

• Cacau para decorar

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes em um processador até ficar uma massa firme e uniforme. Pronto, agora é só enrolar e passar no cacau para decorar. A receita rende 12 trufas que podem ser conservadas na geladeira por até X dias.

Fácil, né? As tâmaras são ricas em minerais que ajudam no bom-humor, o cacau em pó é em rico em nutrientes que ajudam a melhorar a nossa serotonina, o extrato de baunilha é rico em antioxidantes e ajuda na diminuição do estresse e o café ajuda a dar aquele “up” no nosso cansaço.

(https://www.alinequissak.com/mundoterapeutico)