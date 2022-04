Receitas: Trufa de chocolate com pimenta calabresa

Tempo de preparo: 1h

Rendimento: 12 porções

Ingredientes:

● 300g de chocolate ao leite

● 200g de chocolate meio amargo

● 1 lata de creme de leite com soro

● 1 colher (sopa) de mel (opcional)

● 2 colheres de sopa de conhaque

● Pitada de pimenta calabresa em flocos Kitano

● Chocolate puro derretido

● Chocolate em pó a gosto (opcional)

Preparo: Derreta os chocolates ao leite e meio amargo em uma panela em banho-maria. Triture a pitada de pimenta calabresa em flocos Kitano para virar um pó e adicione ao chocolate derretido e o restante dos ingredientes sem esquecer de mexer. Em uma forma para trufa, despeje o chocolate derretido para preencher metade da forma. Leve à geladeira por 10 minutos. Depois faça uma nova camada, desta vez com recheio de chocolate derretido puro, sem pimenta e os demais ingredientes. Cubra com o chocolate que estava na panela em banho maria e devolva para a geladeira. Desenforme quando o chocolate estiver bem endurecido. Para deixar a trufa mais gostosa e ainda dar um visual melhor ao doce, pegue com um garfo as trufas já fora da forma e despeje em um recipiente com cobertura de chocolate. Retire o excesso de calda e coloque a trufa sobre um papel manteiga. Espere alguns minutos para secar ou coloque na geladeira. Para dar um aspecto mais bonito, retire com cuidado as sobras que ficam na trufa. Se preferir, polvilhe a trufa com chocolate em pó antes de finalizar.

(https://www.kitano.com.br/receitas-culinarias/)