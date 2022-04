Receitas: Trufa Vegan

Ingredientes:

1 banana

1/3 xic tahine

1/4 xic água

8 un. tâmaras pequenas sem caroço ou 3 un. tâmaras Medjol)

100g chocolate 70% derretido Amêndoas picadas a gosto

Preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador, até que fique uma mistura bem homogênea, exceto as amêndoas picadas. Coloque a “massa” para gelar por cerca de 30 minutos na geladeira, após refrigerada, faça bolinhas e leve para a geladeira novamente. Caso queira, passe no cacau em pó ou em castanhas trituradas. Sirva gelada.

Rendimento: 10 trufas grandes