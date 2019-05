Receitas:Lasanha de Polenta com Molho Bolonhesa

Ingredientes:

Molho Bolonhesa:

6 colheres (sopa) de azeite

1 cebola grande picada

4 dentes de alho picados

1 kg de coxão mole moído

16 tomates sem pele, sem sementes e picados

2 colheres (sopa) de extrato de tomate

750ml de polpa de tomate

Sal, pimenta-do-reino, orégano e salsinha a gosto

Polenta:

3 colheres (sopa) de azeite

2 dentes de alho picados

1 ½ xícara (chá) de fubá

Para a Montagem:

1 embalagem de Lasanha Isabela (500g)

400g de muçarela em fatias

Queijo parmesão ralado

Modo de Preparo:

Molho Bolonhesa:

- Em uma panela grande, aqueça o azeite, refogue a cebola e os dentes de alho, junte o coxão mole e deixe refogar até fritar.

- Acrescente os tomates, extrato de tomate, polpa de tomate e 2 xícaras (chá) de água. Acerte o sal, tempere com pimenta-do-reino, orégano e salsinha, deixe apurar e reserve.

Polenta:

- Em uma panela média, aqueça o azeite, refogue o alho, junte 1 ½ litro de água e deixe ferver.

- Dissolva o fubá na água fria, acrescente aos poucos na panela e mexa delicadamente até o ponto de uma polenta mole. Acerte o sal, retire do fogo e reserve.

Montagem:

- Monte a lasanha em um refratário grande e fundo.

- Divida o molho bolonhesa e o polenta em 3 partes, as tiras de lasanha em 4 e as fatias de mussarela em 2.

- Alterne as camadas de molho e massa da seguinte forma: molho bolonhesa, tiras de lasanha, polenta, fatias de mussarela, tiras de lasanha, molho bolonhesa, tiras de lasanha, polenta, fatias de mussarela, tiras de lasanha, molho bolonhesa, polenta e finalmente queijo parmesão.

- Cubra com papel-alumínio e leve ao forno médio (200ºC) por 50 minutos.

- Para dourar a superfície, retire o papel-alumínio 10 minutos antes de finalizar o tempo.

Rendimento: 15 porções

Tempo de Preparo: 1 hora e 50 minutos.

Veja três dicas para aprender a escolher o tomate perfeito

O tomate é um dos ingredientes mais utilizados na nossa culinária. O fruto deixa qualquer salada muito mais gostosa, além de trazer um gostinho especial em diversos pratos e lanches, não é mesmo? Mas você sabe qual o segredo para preparar o molho vermelho perfeito?

Indo à feira é bem provável que você escolha os tomates maiores e mais vermelhos, afinal são os mais bonitos! Entretanto, há muitos outros aspectos que devem ser levados em consideração na hora da compra. Pensando nisso, a Isabela, marca de massas, torradas e biscoitos do sul do País, dá três dicas incríveis para você aprender a escolher o ideal e deixar o seu molho ainda mais saboroso.

Dê sempre preferência para os tomates frescos e que não foram refrigerados. Às vezes vale a pena comprar diretamente com o produtor ou até mesmo na feira-livre, assim você terá certeza de que seus tomates não passaram por este processo.

Atenção ao odor. Noventa por cento do gosto dos alimentos vem do olfato e não do paladar. Então, veja se o tomate exala aquele cheiro de terra levemente adocicada - esse é o cheiro que um fruto saudável possui.

Não se prenda a ideia de que os maiores tomates são os melhores. Às vezes, os melhores tomates, orgânicos e de pequenos produtores, são irregulares e menores, mas muito mais saborosos!

Agora que você já aprendeu a escolher o tomate perfeito, chegou o momento de colocar em prática nossas dicas e preparar um delicioso almoço para toda a família. Para isso, sugerimos uma maravilhosa Lasanha de Polenta com Molho Bolonhesa. (www.isabela.com.br)