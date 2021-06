Recitas: Lasanha Parisiense

Ingredientes:

Molho

- 4 embalagens de molho branco pronto (800 ml)

- 1 ½ xícara (chá) de leite (300 ml)

Lasanha

- 1 embalagem de Lasanha Isabela (200 g)

- 1 xícara (chá) de ervilhas (120 g)

- 350 g de presunto fatiado

- 350 g de muçarela fatiada

- 3 colheres (sopa) de queijo parmesão, ralado fino

Modo de Preparo:

Molho

- Em um refratário grande e alto, coloque o molho, misture o leite e leve ao micro-ondas, potência alta, por 3 minutos para aquecer bem. Reserve.

Lasanha

- Em um refratário quadrado (24 cm x 24 cm x 6 cm de altura), espalhe um pouco do molho. Acomode uma camada de massa, um pouco de molho por cima, um pouco de ervilha, fatias de presunto e muçarela. Cubra com mais molho e repita o processo com o restante da massa e recheio, sendo a última camada de molho. Polvilhe o parmesão, cubra com papel-manteiga e leve ao micro-ondas, potência alta, por 5 minutos. Deixe descansar por mais 5 minutos dentro do micro-ondas e sirva em seguida.

Dica: para a montagem, o molho deve estar bem quente. Caso perceba que durante o processo ele esfriou, aqueça-o novamente antes de continuar a montar a lasanha.

Rendimento: 6 porções

Tempo de preparo: 20 minutos

Tempo de forno: 5 minutos

