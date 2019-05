Risoto de manga, aspargos frescos e queijo de cabra

Rendimento: 6 porções | Tempo de preparo: 50 minutos

Ingredientes

500g de aspargos frescos

4 xícaras (chá) de água

1 cebola picada

2 colheres (sopa) de manteiga

2 xícaras (chá) de arroz arbóreo

1 xícara (chá) de vinho branco

2 xícaras (chá) de manga em pedaços

100g de queijo de cabra

1 colher (sopa) de cebolinha-verde picada

Modo de preparo

Limpe os aspargos retirando a parte mais fibrosa com uma faca e corte em 4 partes. Coloque a água em uma panela com os aspargos e o sal, reservando as pontas carnudas. Leve ao fogo baixo e deixe cozinhar por 10 minutos. Adicione as pontas carnudas e deixe mais 5 minutos. Retire os aspargos. Bata metade do caldo do cozimento com a manga no Masterblender Masterpiece. Refogue a cebola na manteiga e junte o arroz. Deixe refogar por 3 minutos e acrescente o vinho branco. Deixe evaporar e vá regando com o caldo do cozimento dos aspargos quente. Quando começar a secar, adicione os aspargos reservados e o caldo batido com a manga. Vá mexendo até ficar bem cremoso. Adicione o queijo de cabra, a cebolinha-verde e retire. Deixe descansar por 5 minutos e sirva.

(Chef e Nutricionista Cinthya Maggi - www.electrolux.com.br)