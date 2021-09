“Sabor de Vida” tem culinária e expectativa para a Festa da Padroeira

Padre Evandro Zanardo (o Padre Chef) e Bianca Láua comandam mais um “Sabor de Vida” neste domingo (12/09), às 13h, na TV Aparecida. Além do preparo de receitas maravilhosas, o programa vai falar sobre o projeto "Aparecida pelo Brasil", do Santuário Nacional, e trará um pouco da expectativa para a Festa da Padroeira do Brasil, que acontece no mês de outubro.

Para começar o programa, o Padre Chef vai ensinar a receita do “Prato do Dia”: um conchiglione de abobrinha e carne seca dessalgada, acompanhado de molho branco. E a sobremesa será um bolo de churros.

No quadro “Nossa História”, a convidada é Solange Parron, gerente de marketing do Santuário Nacional de Aparecida. Ela vai falar sobre o Dia Oracional Mariano, celebrado todo dia 12 de cada mês, data de extrema importância para os devotos de Nossa Senhora.

Solange Parron também vai discorrer sobre o projeto intitulado "Aparecida pelo Brasil", através do qual os devotos recebem a Capela de Nossa Senhora, que fica em suas casas, peregrinando por um tempo entre as famílias daquela comunidade. Ela ainda vai falar sobre a expectativa para a Festa da Padroeira, uma vez que já estamos há apenas um mês do dia de Nossa Senhora Aparecida, que é 12 de outubro.

Vera Jardim/Asimp