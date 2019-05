Três receitas deliciosas para o Dia das Mães

Celebre o Dia das Mães com um cardápio especial

A Isabela ensina o passo a passo de três deliciosas receitas que vão deixar todos com gostinho de quero mais

Dia das Mães nos remete a amor, carinho, união e, claro, dar muitos mimos para a pessoa que tanto amamos. E são com simples gestos que conseguimos demonstrar e retribuir todo amor incondicional que recebemos.

Cada família tem uma tradição. A gente sempre leva algum aprendizado e comportamento, que muitas vezes, são passados de geração a geração. A culinária é uma das artes que compõem essas lembranças e costumes, seja no toque especial do molho ou no ingrediente secreto da receita.

Pensando nisso, Isabela, marca de massas, torradas e biscoitos do sul do País, sugere um cardápio completo, com entrada, prato principal e sobremesa. Para receber os convidados a Bruschetta Caprese promete fazer sucesso. Já o prato principal fica por conta do Tortilhone ao Creme de Queijos e Farofa de Pinhão. E para finalizar da melhor forma, Torta Mousse Duo de Chocolate com Tortinhas de Chocolate Isabela.

Para deixar esse momento ainda mais especial, decore toda a casa com as flores favoritas dela, sirva um bom vinho que harmonize com a massa e, claro, reúna todos que são especiais na celebração.

Quer saber como preparar esse incrível cardápio? Então veja abaixo o passo a passo de cada receita. Aproveite!

Bruschetta Caprese

Ingredientes:

1 xícara (chá) de azeitona Azapa picada (150 g)

1 colher (sopa) de azeite (8g)

1 embalagem de Torrada Tradicional (160 g)

2 tomates grandes em fatias (16 fatias)

4 bolas de mussarela de búfala grandes, cortadas em 4 em fatias cada (200 g)

16 folhas de manjericão

Modo de Preparo:

- Em uma tigela coloque a azeitona, amasse com um garfo, acrescentando aos poucos o azeite. Misture bem para que os dois ingredientes sejam incorporados e reserve.

- Sobre cada torrada acomode uma fatia de tomate e, por cima, uma fatia de mussarela de búfala. Decore com a pasta de azeitonas e o manjericão.

Rendimento: 8 porções

Tempo de Preparo: 20 minutos

Tortilhone ao Creme de Queijos e Farofa de Pinhão

Ingredientes:

Para farofa:

½ xícara (chá) de bacon picado (60 g)

3 dentes de alho picados (15 g)

1 xícara (chá) de pinhão cozido (150 g)

½ xícara (chá) de pão amanhecido ralado grosso (35 g)

2 colheres (sopa) de salsa picada (10 g)

sal a gosto

Para o molho:

6 colheres (sopa) de manteiga (84 g)

6 colheres (sopa) de farinha de trigo (60 g)

1 litro de leite em temperatura ambiente

1 xícara (chá) de creme de leite fresco (240 ml)

2 ½ xícaras (chá) de queijo Colonial ralado (180 g)

½ xícara (chá) de queijo Parmesão ralado (40 g)

sal a gosto

noz-moscada a gosto

Para a massa:

sal a gosto

1 embalagem de Tortilhone Isabela (500 g)

Modo de preparo:

Farofa:

- Em uma frigideira antiaderente, leve o bacon ao fogo médio para dourar.

- Junte o alho e refogue até mudar de cor.

- Acrescente o pinhão e misture.

- Adicione o pão ralado, a salsa picada e mexa.

- Tempere com sal e reserve.

Molho:

- Leve uma panela média ao fogo baixo e derreta a manteiga.

- Junte a farinha e mexa até formar uma pasta homogênea.

- Adicione o leite, aos poucos, sem parar de mexer para não empelotar. Aumente o fogo até entrar em fervura.

- Cozinhe em fogo baixo até ficar espesso.

- Acrescente o creme de leite e os queijos ralados, misture.

- Tempere com sal e noz-moscada e reserve aquecido.

Massa:

- Em uma panela grande, ferva 5 litros de água e acrescente o sal.

- Coloque a massa e cozinhe por 6 a 8 minutos ou até que fique macia, mexendo de vez em quando.

- Escorra e sirva com o molho de queijos, finalizado com a farofa de pinhão.

Rendimento: 4 a 5 porções (1,2 kg de molho)

Tempo de Preparo: 30 minutos

Dica: Substitua o creme de leite por natas na mesma quantidade. Caso se preferir, substitua por alguma castanha como amêndoas, pistache, castanha-do-pará.

Torta Mousse Duo de Chocolate com Tortinhas de Chocolate Isabela

Ingredientes:

Massa da Torta

2 embalagens de Tortinhas de Chocolate Isabela

25 g de manteiga gelada

Mousse de Chocolate

300 g de chocolate meio amargo picado

100 g de creme de leite UHT

300 ml de creme de leite fresco

1 envelope de gelatina sem sabor em pó (12 g)

Mousse de Chocolate Branco

300 g de chocolate branco picado

100 g de creme de leite UHT

300 ml de creme de leite fresco

1 envelope de gelatina sem sabor em pó (12 g)

Modo de Preparo:

- Triture meio pacote de Tortinhas de Chocolate Isabela até virar uma farofinha.

- Transfira para um recipiente, coloque a manteiga e misture com a ponta dos dedos até virar uma farofa grossa.

- Em uma assadeira de fundo removível de 20 cm, cubra todo o fundo com a massa. Espalhe uniformemente e refrigere.

- Junte o chocolate ao creme de leite UHT e leve ao micro-ondas por 30 segundos. Misture e leve novamente por mais 10 segundos. Repita esse processo até que todo o chocolate esteja derretido e vire um creme liso. Reserve.

- Dilua a gelatina de acordo com as instruções da embalagem e misture ao creme de chocolate.

- Bata o creme de leite fresco até ponto de chantilly e misture delicadamente ao creme de chocolate. Espere firmar um pouco fora da geladeira.

- Distribua as Tortinhas de Chocolate Isabela por dentro da forma, nas laterais, uma ao lado da outra, na parte inferior, com o chocolate virado pra fora, apertando levemente sobre a massa para fixar bem.

- Coloque o mousse de chocolate delicadamente, espalhe bem, deixando a superfície bem lisa e volte para a geladeira.

- Enquanto isso faça o mousse de chocolate branco da mesma forma que o escuro, porém aguarde firmar um pouco mais que o outro antes de usar.

- Faça outra volta de Tortinhas de Chocolate Isabela sobre os que já estão na forma, intercalando para que fiquem em ziguezague.

- Despeje o mousse delicadamente, alisando a superfície e leve pra gelar por pelo menos 4 horas.

Dicas: Pode triturar as tortinhas no multiprocessador ou liquidificador. Coloque as mousses delicadamente para que os biscoitos não saiam do lugar.

Tempo de preparo: 45 minutos

Rendimento: 10 porções.

