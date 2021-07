 “Sábado com Maria” recebe vovós que foram destaques no “The Voice”

Padre Antonio Maria homenageia o Dia dos Avós – comemorado neste mês de julho – com duas representantes de peso. No sábado (31/07), às 15h, Miracy de Barros e Catarina Neves, que arrasaram com suas participações no “The Voice +”, da TV Globo, estarão no "Sábado com Maria”.

No programa da TV Aparecida, exibido ao vivo, Padre Antonio Maria e Daniela Espíndola irão conversar com essas vovós talentosas que, com mais de 80 anos, batem um bolão com suas interpretações musicais.

Miracy de Barros, por exemplo, encantou público e jurados na recente edição do programa da TV Globo, nas apresentações para artistas com mais de 60 anos. Ela, inclusive, chegou à semifinal. Mas a paixão de Miracy pela música começou bem cedo, aos nove anos, cantando em um show de calouros no circo. Na juventude, passou por vários programas de rádio. A carreira seguia em ascensão, mas o casamento a fez deixar os palcos.

Catarina Neves foi até à grande final da atração global. Antes da fama nacional, sua vocação musical já tinha sido reconhecida pela Câmara Municipal de Campinas – onde mora, no interior paulista – sendo honrada, duas vezes, com a "Medalha Carlos Gomes". A cantora também possui três CDs gravados, do gênero gospel, intitulados "Não imaginava", "Haja Luz" e "Deixa Deus resolver". Aos 81 anos, ela realizou o sonho de cantar em rede nacional participando do "The Voice+".

Vera Jardim/Asimp