 “Sabor de Vida” festeja o Dia dos Pais com receitas especiais

Neste domingo (08/08), às 13h, Padre Evandro Zanardo (o Padre Chef) e Bianca Láua comandam um programa muito especial, afinal, é o Dia dos Pais. Além de receitas deliciosas, o “Sabor de Vida”, da TV Aparecida, recebe dois convidados que irão representar todos os papais do Brasil.

Padre Chef vai preparar algumas receitas para enriquecer a mesa das famílias. A começar por uma saborosa Moqueca de Peixe — que pode ser cação, robalo ou pintado — e, entre os ingredientes, tomates, pimentões e leite de coco. E tem ainda o preparo do Pirão para acompanhar o prato principal. E de sobremesa, o religioso, bom de fogão, vai ensinar a receita Bombom de Travessa.

E dentro da temática do Dia dos Pais, o programa terá duas participações no quadro “Nossa História”. São os colaboradores da TV Aparecida, o jornalista Eduardo Miranda, Editor Chefe de Jornalismo da emissora, e o cantor e ator, Tonho Prado, do programa Terra da Padroeira. Eles vão bater um papo contando suas experiências sobre a paternidade.

Assim/TV Aparecida