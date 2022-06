37º Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento reúne palestras e a Expo CBTD

Evento espera a participação de 5 mil profissionais este ano

Acontece em junho a 37ª edição do Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento (CBTD), da Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento (ABTD), o evento contará com mais de 150 atividades e tem a expectativa de contar com mais de 5 mil profissionais, além da, já tradicional, Expo CBTD, área gratuita com experiências para o público que queira conhecer e se aprofundar no mundo do treinamento e desenvolvimento.

O evento terá três dias de duração, entre 22 e 24 de junho, e será “Figital”, ou seja, reunirá os conceitos físico e digital, agregando em novas experiências com todos os participantes. Entre as atrações estão Geraldo Rufino, Augusto Cury, a peça teatral A Lista, o Top 5 2021 com Adriana Schneider, Inês Cozzo, Renata Bicov, Karim Khoury e Léo Carvalho, além do encerramento com Kelly Palmer, especialista internacional em desenvolvimento de habilidades, e Ivan Moré e sua Desobediência Criativa.

O CBTD contará com quatro tipos de atividades diferentes, entre palestras clássicas, contexto & prosa, salas de experiências e os ‘inspiras’. Já os pilares do conhecimento são: Capital Humano, Desenvolvimento de Liderança, Metodologias e Processos de Aprendizagem e Planejamento e Avaliação de Processos de Aprendizagem. Além disso, o evento também contará com atividades de capacitação gratuitas para os visitantes afim de trocar experiências e desenvolver o conhecimento para todos.

Expo CBTD

O evento também contará com a Expo CBTD, uma feira aberta ao público com palestras e atividades gratuitas. Entre os diferenciais está o chão do evento que será em formato de tabuleiro, o que leva os visitantes para um ambiente de desafio onde cada etapa que participam contribui para alcançar mais conhecimento e, portanto, pontos no mercado de trabalho.

O CBTD acontece no Pro Magno, situado na Avenida Profa. Ida Kolb, 513 - Jardim das Laranjeiras, São Paulo. Inscrições e mais informações podem ser obtidas pelo site www.cbtd.com.br

Fernanda Souza/Asimp