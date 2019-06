4 dicas para atrair prosperidade

"A prosperidade é a experiência na qual todas as nossas necessidades são atendidas com facilidade e nossos desejos, satisfeitos espontaneamente. Há alegria, saúde, felicidade e vitalidade em todos os aspectos da existência."

- CHOPRA, Deepak

Na obra mais recente de Deepak Chopra, Criando prosperidade, lançada pela Editora Alaúde, o autor explica que riqueza não quer dizer só dinheiro, mas também a abundância, o fluxo, a generosidade do universo. Veja quatro dicas para atrair prosperidade extraídas do livro:

Ser inflexível nas intenções

É grande o poder de uma intenção inflexível, ou seja, uma decisão firme que não seja abandonada. É preciso ser resoluto em seus propósitos - propósitos bem definidos, que não sejam anulados por desejos nem interesses conflituosos. A fim de conquistar riqueza - ou qualquer outra coisa no universo físico, aliás -, é preciso ter uma intenção e tomar a decisão de ir atrás do que você quer. Essa decisão deve ter firmeza de propósito e não se deixar abalar por nada. O universo então cuida dos detalhes, organizando e orquestrando as oportunidades. Você só precisa estar atento.

Não Julgar

Quando abandonamos a necessidade que temos de sempre classificar as coisas em boas ou ruins, certas ou erradas, conseguimos um silêncio maior na consciência.

O nosso diálogo interior consegue sossegar quando largamos o fardo do julgamento, e então fica muito mais fácil acessar aquele espaço entre pensamentos.

Conviver com valores diferentes

A vida é a coexistência dos opostos. Nossa experiência se dá por contrastes. Quando existe em nossa consciência a compreensão e a aceitação dessa viva coexistência de valores opostos, nos tornamos, pouco a pouco, mais tolerantes.

A tolerância acalma o diálogo interior, e isso abre as portas da criatividade. O contato com qualquer ser humano é uma oportunidade de crescimento e de satisfação do desejo. E apenas a comunicação aberta e franca é capaz de abrir os canais que propiciam a concretização dessas oportunidades.

Questionar sempre

Por que? Como? Quando? Sempre que possível, questione dogmas, ideologias, autoridades... Só é possível sair do estado de hipnose dos condicionamentos sociais se questionarmos o que as outras pessoas tomam como certo, o que tomam como verdade absoluta. Contra essa atitude, só há uma saída: pergunte mais.