A tradição das quermesses é tema do programa “Sabor de Vida”

O “Sabor de Vida” deste domingo (15/08), às 13h, traz mais algumas receitas preparadas pelo padre Evandro Zanardo (o Padre Chef), que tem ao seu lado a apresentadora Bianca Láua. A produção da TV Aparecida ainda recebe uma convidada para falar do tema “Participação em Quermesses”, que são festas realizadas por igrejas em diversas épocas do ano, com o objetivo de arrecadar fundos para manutenção da paróquia e promoção de ações sociais.

O tema será abordado no quadro “Nossa História”, tendo como convidada a jornalista Ivy Leão, apresentadora do programa "Aparecida interessa ao Brasil", na mesma emissora. Na roda de conversa, Ivy irá falar sobre a tradição familiar em colaborar e frequentar as quermesses da cidade de Aparecida (SP). O termo "quermesse" deriva da palavra kerkmesse (kerk=igreja; messe=feira: "feira de igreja"), da língua flamenga, que, em francês, passou a ser kermesse.

E no “Prato do Dia”, o Padre Chef vai ensinar a fazer uma Massa Fresca. E, de sobremesa, um mousse de chocolate.