A tradição e história de um Natal italiano e seus reflexos no Brasil

Na tradição cristã, o Natal celebra o nascimento de Jesus Cristo. Mas, a história do Natal começa muito antes. Remonta ao Império Romano e alguns historiadores registram comemorações pagãs para a data, até sete mil anos atrás.

Um pouco desta história será contada em um curso que a Associação Cultural I Bravissimi de Londrina - entidade sem fins lucrativos - realiza nos próximos dias 16 e 17 sobre o “Natal na Itália”, trazendo evolução da cultura natalina desde a idade média, com São Francisco de Assis, até a celebração hoje do Natal, nas diferentes regiões do “Bello Paese”.

O Natal ganhou importância no calendário cristão e tornou -se no ocidente uma das festas mais antigas e populares. Nestas duas noites de curso on-line, entre 19h e 20h30, os professores Rafael Sozzi (Itália) e André Pelegrinelli (Brasil), falam das tradições desta festa, reuniões, símbolos, o surgimento do presépio, a troca de presentes.

“Será um bate-papo sobre o Natal italiano e o que o brasileiro vive de italiano, hoje no Natal. É uma festa importantíssima no mundo inteiro”, diz o professor italiano Rafael Sozzi. As inscrições para o curso “Natal na Itália” devem ser feitas pelo site: https://ibravissimilondrina.org .Informações através do Whatsapp (43) 9957.7031.