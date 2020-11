ABPA reforça laços em evento com autoridades e importadores da China

Terminou bem-sucedida a ação realizada pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), durante a China InternationalImport Expo (CIIE 2020), um dos mais importantes eventos para o planejamento das exportações e importações chinesas, encerrado na terça-feira (10), em Xangai.

Focada no fortalecimento da imagem e das relações comerciais com a China (principal parceira das exportações brasileiras de proteína animal), a ação foi ajustada às medidas de segurança dos novos tempos, com distribuição de informações através de plataformas online, e atendimentos cumprindo as medidas de distanciamento.

Por meio do hotsite “BrazilianPoultryandPork”, traduzido especialmente para o público chinês, foram exibidas informações sobre os cuidados adotados pelo setor durante a pandemia, a preocupação com a sustentabilidade e, ainda, informações sobre a qualidade e o sabor dos produtos brasileiros.

Organizada pelo Governo Chinês, a CIIE teve como objetivo definir o planejamento das importações chinesas para os próximos anos. O evento foi exclusivo e restrito a convidados, reunindo importadores chineses e exportadores de todo o mundo, para promover novos negócios, sob a supervisão do governo do país asiático.

“Levamos aos visitantes da CIIE China 2020 conteúdos relevantes sobre a produção brasileira de proteína animal e o momento não poderia ser mais favorável para o estreitamento de laços comerciais com os importadores chineses. Estar presente e mostrar nosso papel como parceiros em prol da segurança alimentar da China é extremamente importante para a continuidade e promoção de novos negócios”, analisa Ricardo Santin, presidente da ABPA.