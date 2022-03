Ação da PUCPR esclarece dúvidas da comunidade sobre a declaração do Imposto de Renda

Iniciativa do curso de Ciências Contábeis da Universidade inclui atendimento presencial e live explicativa

O prazo para os brasileiros enviarem declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) referente ao ano-base 2021 ao fisco se encerra no dia 29 de abril. Apesar de ser uma obrigação anual, a apresentação do documento gera inúmeras dúvidas na população. Por isso, o curso de Ciências Contábeis da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) irá promover, nos próximos dias, ações abertas tanto à comunidade interna quanto externa da instituição para esclarecer as regras e critérios para quem precisa declarar o tributo.

Coordenador do curso, vinculado à Escola de Negócios da Universidade, o professor Marcelo Cichacz comenta ser fundamental reforçar, junto à comunidade, a importância e a obrigatoriedade de declarar o IRPF, a fim de evitar multas e “dores de cabeça” futuras aos contribuintes.

“A declaração envolve muitos aspectos técnicos, que demandam diretrizes adequadas de profissionais da área de contabilidade. Docentes do curso de Ciências Contábeis da PUCPR, juntamente aos estudantes, querem ajudar a população, dando orientações sobre como preencher a declaração do Imposto de Renda de forma correta”, explica o especialista.

Tira-dúvidas

Nos dias 04 e 05 de abril, docentes e acadêmicos da Universidade estarão disponíveis para tirar dúvidas presencialmente sobre o tema. A ação é gratuita, aberta a todos e ocorre das 14h às 18h30, no Estúdio de Economia e Finanças, localizado no térreo da Escola de Negócios da instituição, no bloco 4 (laranja) do campus de Curitiba.

Live

Além do tira-dúvidas presencial, a PUCPR irá promover uma live com o professor Luiz Carlos Benner, do curso de Ciências Contábeis, que vai explicar como preencher a declaração do IRPF de modo prático e esclarecerá dúvidas sobre o Imposto Solidário, disponível aos colaboradores do Grupo Marista.

A transmissão será realizada no dia 09 de abril, das 9h ao meio-dia, no Canal Oficial da PUCPR no Youtube (https://bit.ly/3INN9KT).