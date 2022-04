Alimentação adequada e saudável é estimulada nas unidades da LBV

Dia 7 de abril é celebrado, anualmente, o Dia Mundial da Saúde, que tem como objetivo conscientizar os brasileiros sobre a importância da saúde e da boa alimentação.

Por isso, durante todo o mês de abril, o Centro de Educação Infantil José de Paiva Netto, da LBV, na capital paranaense, está realizando o projeto Alimentar-se bem, para viver bem!, desenvolvido pelas professoras e pela nutricionista da Escola.

Através de rodas de conversas e contato com a horta, que é cuidada pelos funcionários e também pelas próprias crianças, os alunosirão aprender a importância de ter uma boa alimentação. Vale destacar que os alimentos plantados na horta fazem parte, posteriormente, das refeições oferecidas na Escola da LBV.

“Quando as crianças precisaram ficar no ensino remoto, devido a pandemia, tivemos uma alteração nas nossas atividades. Para as famílias participarem da rotina escolar, não só da educação, como também da alimentação, montamos uma horta. Através de vídeos encaminhados, elas puderam acompanhar todo o processo que visava incentivar o consumo desses alimentos saudáveis, já que os pais estavam recebendo, mensalmente, uma cesta com frutas, verduras e legumes. Hoje, com o retorno das atividades presenciais, os alunos fazem visitas na horta erealizam a coletae consumo dos alimentos durante as refeições”, destacou a sra. Silvana Seleme, nutricionista da Escola da LBV.

A alimentação saudável sempre foi uma preocupação da Legião da Boa Vontade. Os atendidos, que são desde crianças a idosos, fazem as refeições nas Escolas e nos Centros Comunitários de Assistência Social da Instituição. Para alguns, a única refeição do dia. Neste momento onde a fome aumenta no Brasil, o compromisso da LBV é proporcionar uma alimentação digna e saudável para todos os seus atendidos, gerando, consequentemente, uma saúde de qualidade a eles.

Confira as ações da LBV

Acompanhe todas as ações realizadas acessando o perfil @LBVBrasil no Instagram e no Facebook. Acesse também www.lbv.org.br e faça a sua doação. Se preferir faça um pix pela chave pix@lbv.org.br.

Asimp/LBV