Alternativas a meios de transporte público

As cidades estão cada vez mais cheias e com isso a necessidade de opções de locomoção também aumentam. Os meios de transporte alternativos funcionam por vezes como auxílio ao transporte público e em outros casos como substitutos dos mesmos. Um grande exemplo é a popularização da bicicleta como meio de transporte urbano. Entre seus benefícios estão o menor impacto ao meio ambiente e a melhorar na saúde de seus usuários. No entanto, existem diversos meios atualmente que servem como alternativa para o transporte público.

Bicicletas

A bicicleta segue como uma das alternativas mais populares e viáveis. Devido a crescente preocupação com o meio ambiente e o espaço urbano, o espaço para ciclovias tem aumentado nas principais cidades do país. Além das bicicletas convencionais ainda existem as opções elétricas, que seguem regras específicas de transporte.

Elas contribuem para a saúde e qualidade de vida já que exigem exercícios ao seu uso. Possuem ainda baixo custo de manutenção e mais agilidade de locomoção em espaços de trânsito constante.

Aplicativos e o uso da tecnologia

Quando se fala em aplicativos logo se vem à mente serviços como Uber. No entanto, além destes existem opções que podem ser mais em conta. O próprio Uber oferece, por exemplo, a opção de viajar com um grupo, o que diminui o preço da viagem por usuário.

Existem ainda outros aplicativos BlaBlaCar e Waze Carpool que oferecem o serviço de carona. Os usuários podem assim encontrar outras pessoas que fazem os mesmos percursos. O que garante uma economia com a gasolina e menos carros rodando nas ruas, o que diminui o trânsito.

Transportes elétricos

Patinetes, patins, longboard e skates elétricos têm cada vez mais feito parte do espaço urbano. Um exemplo é o skate Bolt considerado o menor aparelho de transporte do mundo com motor elétrico de 2.000 watts e uma bateria de 5.000 mAh, que leva entre 60 e 90 minutos para uma recarga completa, ou ainda o Movpak que se transforma em uma mochila.

Já os patinetes elétricos de marcas como Xiaomi, Foston e Two Dogs possuem velocidade de 15 km/h até 60 km/h. Com espaços como ciclovias se tornando parte da arquitetura das cidades, se torna mais seguro fazer uso de transporte elétrico. Além disso, diversas cidades pelo país oferecem esse tipo de transporte de forma gratuita e determinadas localidades espalhadas por seus centros. Para seu uso no entanto, é necessário ficar atento quanto a necessidade de registros e cadastros de acordo com as leis de cada estado.