Aparecida Debate destaca o tema "Vocação" nesta terça-feira

Nesta primeira terça-feira de agosto, dia 03, às 22h, o Aparecida Debate vai destacar o Mês Vocacional, celebrado pela Igreja Católica desde 1981. Trata-se de um período dedicado às orações e reflexões sobre as vocações sacerdotais, familiares, religiosas e leigas. Apresentado pelo jornalista Eduardo Miranda, o programa da TV Aparecida vai esclarecer vários pontos dessa questão tão importante para os católicos.

Discorrendo sobre “Vocação”, a produção vai destacar que o ser humano é chamado e convidado a dar sentido à própria existência, oferecendo um dom ou serviço nessa caminhada em direção ao Reino de Deus. E nesse contexto, o tema escolhido pela Igreja para o Mês Vocacional deste ano é “Cristo nos salva e nos envia”, e o lema “Quem escuta a minha palavra possui a vida eterna”.

Os convidados da produção irão explicar o que é a vocação e como identificar esse chamado. E ainda: Quais são as vocações? O que representa a vocação para o leigo? E o que é ser vocacionado na Igreja Católica?

Para debater sobre essas e outras dúvidas, participa do jornalístico a Irmã Clotilde Azevedo, da congregação das Irmãs Apostolinas, que tem como principal missão o serviço de animação vocacional. Desde 2012, ela contribui para o trabalho da pastoral vocacional da Diocese de Oliveira, em Minas Gerais. E ainda estará na discussão o Padre Geraldo Tadeu Furtado, superior provincial da congregação dos Rogacionistas do Coração de Jesus. Presente nos cinco continentes, a congregação trabalha em vários setores, entre eles, o vocacional. Hoje, tem comunidades religiosas no Brasil, Argentina e Paraguai.

Vera Jardim/Asimp