Assaí Atacadista abre mais de 1800 vagas temporárias para o fim de ano

O Assaí Atacadista, rede de atacado de autosserviço que mais cresce no Brasil, está selecionando profissionais para mais de 1800 vagas temporárias em todo o País. A empresa irá reforçar os times de suas 176 lojas para o fim de ano, período de maior movimento para o setor. Há vagas para os cargos de Empacotador, Repositor, Operador de Caixa, Operador de Depósito e Fiscal de Prevenção de Perdas, com oportunidade de efetivação.

Podem se candidatar maiores de 18 anos com ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar em escala 6x1. Em razão da pandemia de Covid-19, o processo seletivo da rede foi adaptado para ser realizado 100% on-line. No Paraná, os interessados podem consultar as vagas disponíveis – pesquisando o cargo desejado - e cadastrar o currículo no site da empresa Luandre até o dia 10 de novembro. A rede oferece salário e benefícios compatíveis com o mercado.

(Bruno Mueller - bruno@literallink.com.br)