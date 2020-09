Audiencia Pública de la Comisión de Derechos Humanos del PARLASUR sobre la Situación Electoral de Bolivia contará con la participación del Secretario de la CIDH Paulo Abrao

La Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlamento del MERCOSUR celebró una reunión virtual el martes 08 de septiembre. En el encuentro, los Parlamentarios de la Comisión aprobaron la propuesta de realización de una Audiencia Pública sobre Garantías en el Proceso Electoral de Bolivia el día 22 de septiembre. Fueron también aprobadas medidas referentes al caso del asesinato de las dos niñas, Lilian Mariana y María Carmen, ocurrido en la localidad paraguaya de Yby Yaú.

El Presidente de la Comisión, Parlamentario argentino Gastón Harispe, dió las bienvenidas a los participantes y, en seguida, la Comisión aprobó una nota de repudio ante el violento asesinato de las dos niñas en Paraguay juntamente con la conformación de un grupo de seguimiento e investigación del caso en el ámbito del PARLASUR.

Sobre ese tema, el Parlamentario paraguayo Ricardo Canese expresó que “la Comisión de Derechos Humanos del PARLASUR debe coordinar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el proceso de investigación del caso de las niñas asesinadas en Paraguay.”

Por su parte, la Parlamentaria argentina Cecilia Britto manifestó que “es responsabilidad nuestra ponerle la calidad que corresponda. Estamos ante un crimen de Estado. Tenemos convenciones que nos interpelan a estar pendientes para ser garantes, en los ámbitos institucionales, de las convenciones que protegen a los niños, niñas y a los adolescentes.”

Seguidamente, el Parlamentario venezolano Oscar Ronderos concluyó el debate sobre el tema manifestando acuerdo con la propuesta y añadiendo que “estamos hablando de una agresión de parte de funcionarios del Ejército paraguayo a dos menores de edad indefensas con nacionalidad binacional argentino-paraguaya en virtud de lo cual es necesario un pronunciamento del PARLASUR”, señaló.

Dándole seguimiento al orden del día del encuentro, el Presidente Gasón Harispe presentó la propuesta de realización de la Audiencia Pública sobre sobre Garantías en el Proceso Electoral de Bolivia. Marcada para el día 22 de septiembre, la actividad contará con la participación de los Parlamentarios de la Mesa Directiva del PARLASUR, de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos, del Observatório de la Democracia del PARLASUR, de Parlamentarios y representantes del gobierno boliviano y del Secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrão.

Para el Presidente de la Comisión Gastón Harispe, ”la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un organismo supranacional muy importante en el escenario sudamericano y también está propuesta la participación de la Defensoría del Pueblo de Bolivia que está trabajando en el processo electoral boliviano.”

Sobre la situación electoral en Bolivia, la Parlamentaria boliviana Benita Díaz reporto a la Comisión que “la única esperanza del pueblo boliviano es arribar en una fecha de elecciones transparentes, libres y, sobretodo, con todas las garantías. El PARLASUR va a tener un rol fundamental.”

El Director ejecutivo del Observatorio de la Democracia del PARLASUR, Alexandre Andreatta informó a los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos que “el Observatorio de la Democracia del PARLASUR enviará una delegación para acompañar el preoceso electoral en Bolivia marcado para el día 18 de octubre.”

Para el Parlamentario brasileño Humberto Costa, “es muy importante que podamos intentar garantizar una elección democrática. Ya tenemos una situación difícil en Ecuador, en Bolivia y en Brasil.”

El Presidente Gastón Harispe concluyó el encuentro informando que “la programación completa de la Audiencia Pública de la Comisión de Derechos Humanos sobre Garantías en el Proceso Electoral de Bolivia será confirmada y divulgada en los próximos días.”

Participaron de la reunión los Parlamentarios argentinos Gastón Harispe (Presidente), Maria Luisa Storani, Jorge Vanossi, Liliana Bertoni y Cecilia Britto; la Parlamentaria boliviana Benita Díaz, el Parlamentario brasileño Humberto Costa; los Parlamentarios paraguayos Ricardo Canese y Neri Olmedo; y los Parlamentarios venezolanos Dennis Fernández y Oscar Ronderos.

Audiência Pública da Comissão de Direitos Humanos do PARLASUL sobre a Situação Eleitoral da Bolívia contará com a participação do Secretário da CIDH Paulo Abrão

A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos do Parlamento do MERCOSUL realizou reunião virtual na terça-feira, 8 de setembro. No encontro, os parlamentares da Comissão aprovaram a proposta de realizar uma Audiência Pública sobre as Garantias no Processo Eleitoral Boliviano em 22 de setembro. Também foram aprovadas medidas referentes ao assassinato de duas meninas, Lilian Mariana e María Carmen, ocorrido na cidade paraguaia de YbyYaú.

O Presidente da Comissão, Parlamentar argentino Gastón Harispe, deu as boas-vindas aos participantes e, em seguida, submeteu à aprovação da Comissão uma nota de repúdio ao violento assassinato das duas meninas no Paraguai, juntamente à criação de um grupo de acompanhamento e investigação do caso no âmbito do PARLASUL.

Sobre o assunto, o Parlamentar paraguaio Ricardo Canese afirmou que “a Comissão de Direitos Humanos do PARLASUL deverá coordenar com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos o processo de investigação do caso das meninas assassinadas no Paraguai”.

Por sua vez, a Parlamentar argentina Cecilia Britto afirmou sobre o caso que “é nossa responsabilidade caracterizá-lo adequadamente. Estamos enfrentando um crime de Estado. Temos convenções que nos outorgam a observância, no âmbito institucional, dos tratados internacionais que protegem as crianças e os adolescentes”.

Em seguida, o Parlamentar venezuelano Oscar Ronderos encerrou o debate sobre o assunto manifestando a sua concordância com a proposta e acrescentando que “estamos falando de um ataque de oficiais do Exército paraguaio contra dois menores indefesos de nacionalidade binacional argentino-paraguaia. Em virtude disso, é necessário um posicionamento do PARLASUL”, pontuou.

Dando seguimento à agenda da reunião, o Presidente GasónHarispe apresentou a proposta de realização da Audiência Pública sobre Garantias no Processo Eleitoral Boliviano. Programada para o dia 22 de setembro, a atividade contará com a participação dos Parlamentares da Diretoria da PARLASUL, da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, do Observatório da Democracia da PARLASUL, Parlamentares e representantes do governo boliviano e do Secretário da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Paulo Abrão.

Para o Presidente da Comissão, Gastón Harispe, “a Comissão Interamericana de Direitos Humanos é um organismo supranacional muito importante no cenário sul-americano. Também se propõe a participação da Defensoria Boliviana, que está atuando no processo eleitoral boliviano”.

A respeito da situação eleitoral na Bolívia, a Parlamentar boliviana Benita Díaz informou à Comissão que “a única esperança do povo boliviano é chegar a uma data para a realização de eleições transparentes, livres e, sobretudo, com todas as garantias. O PARLASUL vai ter um papel fundamental.”

O Diretor Executivo do Observatório da Democracia do PARLASUL, Alexandre Andreatta, informou aos membros da Comissão de Direitos Humanos que “o Observatório da Democracia do PARLASUL enviará uma delegação para acompanhar o processo eleitoral na Bolívia marcado para 18 de outubro."

Para o Parlamentar brasileiro Humberto Costa, “é muito importante que possamos tentar garantir uma eleição democrática. Já temos uma situação difícil no Equador, na Bolívia e no Brasil.”

O Presidente Gastón Harispe encerrou os trabalhos da reunião informando que “o calendário completo da Audiência Pública da Comissão de Direitos Humanos sobre Garantias no Processo Eleitoral da Bolívia será confirmado e divulgado nos próximos dias”.

Participaram do encontro os Parlamentares argentinos Gastón Harispe (Presidente), Maria LuisaStorani, Jorge Vanossi, Liliana Bertoni e Cecilia Britto; a Parlamentar boliviana Benita Díaz, a Parlamentar brasileira Humberto Costa; os Parlamentares paraguaios Ricardo Canese e Neri Olmedo; e os Parlamentares venezuelanos Dennis Fernández e Oscar Ronderos.

Agência Parlasul