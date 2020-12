Base da Sociedade: Valorização e fortalecimento da família são foco de evento nacional

O Encontro Online Famílias Fortes, Sociedade Forte reuniu autoridades, especialistas e representantes eleitos de todas as regiões do país

A família é a base da sociedade e credora de especial proteção do Estado, conforme está previsto na Constituição Federal, em seu artigo 226. Pensando na necessidade de trazer a entidade familiar como foco central de novas políticas públicas para o país, a Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família da Câmara dos Deputados, promoveu, n segunda-feira (7), um evento online que reuniu autoridades, especialistas e representantes eleitos de todas as regiões do Brasil. O Encontro “Famílias Fortes, Sociedade Forte” alcançou mais de 300 mil pessoas nas redes sociais.

O evento foi realizado em três momentos. Na parte da manhã, deputados federais e senadores deram início ao debate com uma solenidade de abertura, que contou com a presença da Ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves. A ministra destacou a necessidade de trazer a família para o centro das políticas públicas, buscando seu fortalecimento. “Família forte, Nação soberana. É nisso que nós estamos trabalhando. Esse Ministério vem para sacudir as políticas públicas, trazendo a família para o centro de tudo e fortalecendo vínculos. Fico muito feliz em saber que toda luta começada no Congresso Nacional hoje vem também para o Executivo. Nunca a família foi tão fortalecida no Brasil como nos últimos dois anos”, afirmou. Além disso, Damares destacou o trabalho do Ministério em prol das pessoas com doenças raras e também dos idosos, a partir de novas ações de cuidado e proteção do Governo Federal.

O presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, deputado federal Diego Garcia (Podemos-PR) enfatizou a importância da união dos parlamentares para o avanço da pauta pró-família no país “É uma alegria muito grande, mesmo diante desse ano com tantas dificuldades enfrentadas, estarmos reunidos com o Executivo e com representantes eleitos de todas as regiões do país para avançarmos na luta pela proteção e valorização da família. A batalha é desafiadora, mas juntos somos muito mais fortes”, destacou.

O segundo momento, na parte da tarde, contou com a participação de especialistas, que trouxeram um debate técnico sobre diversos temas relacionados à família, sendo eles: Família e educação, pelo Secretário de Alfabetização Carlos Nadalim; Família e fortalecimento dos vínculos familiares, desenvolvido pela Secretária Nacional de Família Angela Gandra; Conciliação família e trabalho, palestrado pela especialista em direito processual civil e relações governamentais estratégicas Andrea Hoffmann Formiga e pela Especialista em Conciliação, Família e Trabalho Letícia Barbano; Reforma tributária e família, pelo Diretor Executivo de Family Talks Rodolfo Canônico e o Consultor Tributário do Banco Interamericano de Desenvolvimento Fábio Tomkowski; Educação e a Famíloa, por Ilona Becskeházy; e Direito de família pelo Doutor, Mestre e Bacharel pela USP, Antonio Jorge Pereira, e a Presidente da Assoc. de Direito de Família e das Sucessões Regina Beatriz.

Para encerrar o encontro, o terceiro momento aconteceu na parte da noite e contou com a presença de legisladores estaduais e municipais que, na oportunidade, contribuíram com a troca de ideias e partilha de ações e políticas desenvolvidas em prol da família em suas regiões.

Participaram do evento os deputados federais Diego Garcia, Carla Zambelli (PSL-SP), Eros Biondini (PROS-MG), Bia Kicis (PSL-DF), José Schiavinato (PP-PR), Aline Sleutjes (PSL-RS), Dr. Jaziel Pereira (PL-CE), Ossessio Silva (Republicanos-PE), Liziane Bayer (PSB-RS), Francisco Jr. (PSD-GO), Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ), Alan Rick (DEM-AC), Roberto de Lucena (Podemos-SP), João Campos (Republicanos-TO), Jesus Sérgio (PDT-AC), Silas Câmara (Republicanos-AM), Joaquim Passarinho (PSD-PA), Hugo Leal (PSD-RJ), Aroldo Martins (Republicanos-PR), Guilherme Derrite (PP-SP); os senadores Eduardo Girão (Podemos - CE), Mailza Gomes (PP-AC); os deputados estaduais Evandro Araújo (Paraná); Márcio Pacheco (Paraná), Douglas Garcia (São Paulo), Herculano Borges (Mato Grosso do Sul), Franciane Bayer (Rio Grande do Sul), Kennedy Nunes (Santa Catarina); o deputado distrital Rodrigo Delmasso (Brasília); os vereadores Jorge Pinheiro (Fortaleza-CE), Priscila Costa (Fortaleza-CE), Douglas Medeiros (Jundiaí-SP), Silvio Santo (São José dos Pinhais-PR); e a prefeita Maria Lucineia (Tarauacá-AC).

Confira o evento na íntegra

O Encontro Online Famílias Fortes, Sociedade Forte pode ser assistido na íntegra por meio dos links:

1º momento: https://fb.watch/2fyBrmWueZ/

2º momento: https://fb.watch/2fyCuKemu8/

3º momento: https://fb.watch/2fyDbJw0VN