Boletim de Oportunidades de Trabalho - LE WAR PRO - Talent Way

Analista Contábil

Empresa com 15 anos de experiência em serviços contábeis, atuação no Brasil, Mercosul e Miami em negócios (pequenos ou grandes) no mundo todo procura profissional que seja responsável por atividades da rotina contábil. O foco é em inovação e excelência de prestação de serviços. Deve ter pleno entendimento das siglas Lalur, ECF, ECD, CIAP e conhecimento sobre Gestão de Controle Patrimonial bem como Depreciação Fiscal e Societária.

Local: Curitiba

Analista de Departamento Pessoal

Empresa com 15 anos de experiência em serviços contábeis, atuação no Brasil, Mercosul e Miami em negócios (pequenos ou grandes) no mundo todo procura profissional que entenda da rotina do Departamento de Pessoal. Conhecimento sobre a legislação trabalhista e previdenciária é fundamental.

Local: Curitiba

Analista de Marketing (Offline)

Grande rede de varejo de Curitiba que tem como missão proporcionar conforto, beleza e bem-estar aos seus clientes procura profissional de marketing. Ele deve fazer interface com a agência de publicidade, planejar o tablóide de ofertas e outras produções gráficas observando sempre a concorrência. Experiência no varejo e análise de dados são requisitos desta vaga.

Local: Curitiba

Analista de Mídias Sociais

Grande rede de varejo de Curitiba que tem como missão proporcionar conforto, beleza e bem-estar aos seus clientes procura pessoa criativa para atuar diretamente com o designer gráfico. O trabalho é realizar todas as postagens inclusive criando bons textos em redes sociais. Precisa conhecer de otimização de campanhas, monitoramento de resultados para estratégia de marketing, SEO e/ou desenvolvimento orgânico em mídias sociais.

Local: Curitiba

Analista de Performance em Mídias Sociais

Grande rede de varejo de Curitiba que tem como missão proporcionar conforto, beleza e bem-estar aos seus clientes procura profissional de mineração e análise de dados para avaliação de campanhas online. O cargo exige alto nível de pesquisa e criação de relatórios baseados em dados do mercado (SEO, Google Analytics, Google Trends e outras ferramentas) .

Local: Curitiba

Analista de Promoção Comercial

Grande rede de varejo de Curitiba que tem como missão proporcionar conforto, beleza e bem-estar aos seus clientes procura pessoa que tenha experiência com criação de campanhas e promoções negociando com fornecedores os melhores produtos para oferecer aos clientes. É bom estar de olho na concorrência.

Analista Fiscal

Empresa com 15 anos de experiência em serviços contábeis, atuação no Brasil, Mercosul e Miami em negócios (pequenos ou grandes) no mundo todo procura responsável pela rotina da área fiscal. Basicamente impostos e legislação com vivência em indústria.

Local: Curitiba

Consultor SAP PP/QM Senior

Consultoria SAP especializada em automatização de processos e inteligência artificial tem foco em solução de problemas. Esta oportunidade é um projeto temporário (18 meses) para consultor pessoa jurídica, com mais de 5 anos de experiência, para atuar alocado numa empresa de grande porte.

Local: Telêmaco Borba

Controle de Qualidade e P&D

Indústria de alimentos orgânicos com sede no interior do Paraná que promove sustentabilidade ambiental e sócio-econômica busca profissional que conheça os detalhes de legislação de MAPA e ANVISA criando procedimentos, descrição e calcular a shelf life dos produtos. Busca de melhoria contínua e descoberta de novos insumos e novas tecnologias está no escopo da vaga.

Local: União da Vitória

Designer Gráfico

Grande rede de varejo de Curitiba que tem como missão proporcionar conforto, beleza e bem-estar aos seus clientes procura designer gráfico. O trabalho é criar um grande volume de produção de layouts para serem usados em sites e materiais impressos. Apresentação de portfólio, atenção aos prazos e conhecimento de software de edição de imagens são muito importante nessa vaga.

Local: Curitiba

Web Designer

Empresa de real state com sede na Flórida busca talento em web design para construir sites criando peças que promovam uma experiência positiva do usuário. É preciso conhecer de front-end, pois o trabalho é para atuar em conjunto com programadores. Neste caso o portfólio é fundamental.

Local: Qualquer região (Home office)

Informações pelo site: www.sorttie.com.br