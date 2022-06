Boletim do Sebrae Paraná reúne iniciativas que aportam recursos para inovação

Compilado traz as opções disponíveis em editais, programas de apoio e linhas de financiamento ligados a inovação e desenvolvimento

Empresários de micro e pequenas empresas interessados em captar recursos para o desenvolvimento de ideias e projetos inovadores podem contar com o suporte do Sebrae Paraná, que lançou, recentemente, o Boletim de Oportunidades de Fomento à Inovação. Através do serviço é possível ter acesso a todas as oportunidades disponíveis no momento e, ainda, contar com o auxílio para a elaboração e inscrição de projetos.

Dentre as principais dificuldades dos empresários em relação à captação de recursos estão a identificação de oportunidades, a falta de conhecimento técnico e de tempo para inscrever projetos.

“O Boletim de Oportunidades de Fomento à Inovação é um compilado de informações que visa oportunizar a captação de recursos, levantadas exclusivamente para os empreendedores que estão alinhados com as inovações do mercado, independente do setor, porte e do momento em que a empresa se encontra”, explica o diretor de Operações do Sebrae Paraná, Julio Cezar Agostini.

Para o empresário Lucas Prado Done, sócio proprietário da Aceno Tecnologia, de Londrina, no norte do Paraná, a iniciativa do Sebrae vai ajudar a impulsionar o volume de projetos paranaenses que buscam captar recursos. “Muitas vezes o empresário não sabe nem por onde começar. O Boletim dá um norte e o auxílio do Sebrae para escrever e submeter o projeto é fundamental”, analisa.

A empresa está entre as que conseguiram captar recursos. Um deles, de quase R$ 1,4 milhão, foi através da Finep (Financiadora de Estudos e Projetos), com foco na Indústria 4.0. Já o outro foi na ordem de R$ 350 mil referente ao Programa Tecnova, da Fundação Araucária.

O Boletim está dividido em três tópicos, que são os editais, programas de apoio e parcerias e linhas de financiamento. Caso o empresário tenha interesse, o Sebrae Paraná oferece todo o apoio no processo de captação de recursos para o desenvolvimento de ideias e projetos inovadores, com a avaliação preliminar da ideia e alinhamento com as oportunidades disponíveis; levantamento dos documentos necessários; elaboração escrita do projeto; submissão ou envio dos projetos e dos documentos necessários e revisão e apontamentos de melhorias quando o projeto já estiver pronto.

Para ter acesso ao Boletim é preciso fazer o cadastramento de e-mail, através do telefone (42) 3228-2524 ou pelo e-mail msilvestrin@pr.sebrae.com.br.

Somente em 2019, conforme dados da Confederação Nacional da Indústria (CNI), R$ 88,3 bilhões foram destinados para pesquisas, desenvolvimento e inovação em todo o País, o que representa 1,21% do PIB nacional.