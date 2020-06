Bolsa de Valores: descomplicando o complicado

O estado do Paraná conta com uma presença importante na Bovespa, onde o investimento em empresas públicas como a Copel ou a Sanepar se encontra ao alcance de qualquer cidadão paranaense. No entanto, investir nos mercados parece ser algo que está só ao alcance dos especialistas e dos economistas experientes. Mas será que tem de ser assim?

Opções binárias: um instrumento financeiro extremamente simples

Teoricamente, as bolsas de valores existem para que todos possam participar do sistema económico capitalista de forma livre e independente. Mas investir nem sempre é fácil. Por isso se tem assistido ao crescimento de um novo tipo de instrumento financeiro, chamado de opção binária. Você pode aprender mais sobre esse instrumento em sites como opcoesbinariasguia.com. Mas, afinal, para que servem as opções binárias?

A ideia é muito simples, e essencialmente democrática. Como as bolsas de valores são cada vez mais complexas, caracterizadas por instrumentos financeiros difíceis de decifrar (como o misterioso derivativo), a criação de modelos de investimento mais simples é necessária. As opções binárias surgem como uma resposta. Elas pretendem aproximar o cidadão comum, que não é licenciado em economia, da realidade dos mercados capitalistas, onde muito dinheiro pode ser feito. Basicamente, elas funcionam como qualquer aposta. O investidor é apresentado com um dilema: será que uma determinada ação vai valorizar ou perder seu valor num determinado período de tempo? De acordo com sua resposta, o investidor pode duplicar seu investimento ou perder o dinheiro investido. Os períodos de aposta variam entre poucos minutos e uma semana. E a grande vantagem? Não tem que estudar os comportamentos da bolsa e os mecanismos da economia moderna por anos a fio para perceber como ganhar dinheiro.

É seguro investir?

O termo opção binária tem como origem essa decisão elementar. Com as opções binárias, ora se perde, ora se ganha. O risco do investidor pode ser superior àquele que se verificaria de forma comum na bolsa de valores. Mas, na verdade, as opções binárias contribuem para sua segurança... afinal, navegar na bolsa de valores sem ter um conhecimento profundo de como funcionam seus instrumentos financeiros pode ser muito perigoso. Conceitos como ‘leverage’ podem ser muito úteis para os economistas experientes, mas colocar a saúde financeira de investidores amadores em perigo muito rapidamente. Com as opções binárias, você pode participar do sistema capitalista e lucrar com a bolsa de valores sem estar exposto às armadilhas do crédito, que podem arruinar as hipóteses de muitos investidores independentes.

Evitar o intermediário

Por outro lado, esses instrumentos financeiros permitem que você participe de forma direta nos mercados, sem ter que pagar comissões altíssimas a gestores de fundo e outros profissionais. De um certo modo, as opções binárias garantem a qualquer cidadão o exercício de seu direito económico sem que este resulte nem numa exposição perigosa ao risco, nem no pagamento de somas avultadas a qualquer tipo de intermediário. E pode ainda investir de forma livre nas suas empresas favoritas, incluindo as grandes indústrias do Paraná. Por outras palavras, trata-se do descomplicamento da bolsa de valores, de um mecanismo que pode finalmente aproximar o trabalhador comum de um mundo que parecia até então perigosamente desconhecido.