Brasileiro é nomeado membro da Pontifícia Academia das Ciências

O Santo Padre nomeou o professor José Nelson Onuchic, professor de Biofísica Molecular na Universidade de Rice em Houston (Estados Unidos da América), como Membro Ordinário da Pontifícia Academia das Ciências.

Curriculum vitae

O professor José Nelson Onuchic nasceu em 17 de janeiro de 1958 em São Paulo (Brasil), onde se licenciou em Engenharia Elétrica em 1980, em Física em 1981 e em Física Aplicada em 1982. Concluiu o Doutorado de Pesquisa em Química no Instituto de Tecnologia da Califórnia (Estados Unidos da América) em 1987. Após um breve período de pós-doutoramento em Santa Barbara, Califórnia, ensinou na Universidade de São Paulo (Brasil) de 1987 a 1990, ano em que regressou aos Estados Unidos, onde ensinou na Universidade de San Diego (Califórnia) até 2011. Mudou-se então para a Rice University, em Houston, Texas, para ensinar Física e Astronomia, Química e Biociências. Ali é co-diretor do Centro de Física Biológica Teórica. Recebeu vários prêmios pelos seus estudos, incluindo o Beckman Young Investigators Award em 1992; foi membro da Sociedade de Física Americana em 1995 e da Academia Nacional de Ciências dos EUA em 2006, bem como da Academia Brasileira de Ciências em 2009. Está particularmente envolvido no estudo de métodos teóricos na fronteira entre a física e a biologia, com efeitos também sobre biologia e a genómica humana.

Canção Nova/com Vatican News