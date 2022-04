Câmara divulga vencedores do concurso de vídeos sobre a Lei Maria da Penha

A Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados anunciou os cinco vencedores da 8ª edição do Concurso de Vídeos Lei Maria da Penha, promovido em parceria com o Banco Mundial e o Facebook. O objetivo do concurso é incentivar o debate sobre a violência contra a mulher entre jovens de diferentes comunidades e grupos sociais.

O tema da edição deste ano foi “15 anos da Lei Maria da Penha: como a educação pode ajudar a prevenir violências contra as mulheres?”, em alusão ao aniversário da Lei 11.340/06 e à Lei 14.164/21, que cria a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher.

Vídeos selecionados

Após as etapas iniciais de seleção, foram escolhidos 17 vídeos, de cinco regiões brasileiras, que passaram pela etapa final de votação popular pela Internet, realizada de 13 a 19 de abril na página do concurso no Facebook. Os vídeos que obtiveram maior número de curtidas por região foram considerados os vencedores. Confira os nomes:

Região Norte

Ágata Janaína de Queiroz Lobato, de Manaus (AM), orientada pela professora Leidenice Cunha Pereira, da Escola Estadual Prof° Rofran Belchior da Silva. Clique aqui para assistir.

Região Nordeste

Andressa Rodrigues Maciel Pereira, de Conceição do Lago-Açú (MA), orientada pelo professor Adilson Vieira, do Centro de Ensino Manoel de Nazareth dos Santos. Clique aqui para assistir.

Região Centro-Oeste

Fernanda Freitas Santos, de Goiânia (GO), orientada pela professora Karoline Conceição da Silva Cardoso, do Colégio Estadual Olavo Bilac. Clique aqui para assistir.

Região Sul

Guilherme Neves de Carvalho, de Marialva (PR), com orientação da professora Sheila Gabarron Ricci, da Escola Municipal CCM Pedro Viriato Parigot de Souza. Clique aqui para assistir.

Região Sudeste

Giovana Zanôni Benatti, de Bariri (SP), orientada pela professora Édi Maria Canhetti, da Cooperativa Educacional de Bariri – Coeba. Clique aqui para assistir.

Premiação

A cerimônia de premiação será realizada na quarta-feira (27/4), às 17h, no formato online, com transmissão pelo canal da Câmara no YouTube. Os prêmios são um kit de equipamentos de produção de conteúdo, um troféu e um diploma de menção honrosa para os alunos e os professores orientadores, e serão ofertados exclusivamente pelos parceiros envolvidos no apoio ao projeto, sem ônus para a Câmara dos Deputados.

Asimp/Câmara dos Deputados