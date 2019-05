Campanha dos Colégios Maristas ressalta importância e papel da família

“Feita por Famílias Maristas” enfatiza laços familiares e relevância da escola como extensão da casa

O que é família para você? Qual a importância dela na sua vida? O significado disso na vida de crianças e adultos é muito subjetivo, porém a escola é um dos principais panos de fundo dessa história e interfere diretamente nas memórias, amizades e laços que são criados nessa fase. Pensando nisso, a Rede Marista de Colégios (RMC), presente em quatro estados e no Distrito Federal, visitou a casa dos seus alunos fazer essas e outras perguntas captando emoções para sua nova campanha “Feita por Famílias Maristas” lançada no último dia 15 de maio.

O posicionamento próximo e acolhedor vem ao encontro da proposta Marista de uma educação completa focada na formação humana dos estudantes. “Entendemos a educação como mais do que apenas instruir estudantes para futuramente atuar como profissionais. A escola tem papel importante na relação familiar, na formação de pensamento crítico e valores que os jovens levam para a vida toda”, diz Emerson Tiago de Almeida, gerente comercial e marketing.

A campanha dá continuidade ao conceito trabalhado anteriormente. Em 2018, a RMC buscou outro olhar em sua comunicação com a participação dos alunos na concepção da campanha. “Feito por alunos Maristas” foi o tema que deu origem à identidade, trilha e conceito visual que norteou as peças veiculadas em todas as praças de atuação da instituição. “Trabalhamos com o desenvolvimento de autonomia, protagonismo e vamos além do conteúdo. Uma campanha que não mostre isso deixa de fora nosso principal diferencial”, analisa Almeida.

O conceito das duas campanhas exigiu também mais dos fornecedores e de toda a equipe envolvida. Este ano, foram mais de 90 dias de trabalho, quatro fornecedores integrados e mais de 100 pessoas envolvidas em inúmeras horas de captação, edição, planejamento e alinhamento entre áreas e empresas diferentes. Todo esse esforço é focado para traduzir o ativo intangível trabalhado nas 18 unidades com os mais de 25 mil alunos em todo o Brasil.

Com o slogan “Feito por Famílias Maristas”, a rede busca emocionar o público celebrando os valores, o amor em família e o significado das relações construídas nesse âmbito, além de mostrar o papel da escola nessa construção. Um filme institucional, principal peça desta campanha dividida em seis episódios, tem sido veiculado em mídias tradicionais e será amplamente difundido em canais online, inclusive nas mídias sociais da instituição e de seus respectivos colégios.

O vídeo oficial mostra diferentes exemplos de famílias brasileiras, que traduzem a pluralidade nacional, em seus lares e locais preferidos. São estudantes de diferentes idades (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio) que mostram como vivem e como as atividades escolares estão ligadas ao seu cotidiano. As imagens brincam com referências à identidade visual da rede e serão veiculadas em TV e rádio, revistas segmentadas, além de redes sociais e demais canais institucionais. Cada Família Marista se conecta de um jeito diferente e todas elas têm histórias incríveis para contar. Permita-se emocionar e se encantar, acesse: maristalab.com.br/familias-maristas