Canção Nova promove encontro para músicos católicos

Nos três dias de Encontro, músicos experientes ensinarão técnicas de aperfeiçoamento

Com o tema “Erguei-vos! Eis a ordem do Senhor”, a Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), realiza, de 4 a 6 de fevereiro de 2022, o tradicional Acampamento para Músicos Católicos, que tem por objetivo despertar naqueles que exercem esse ministério a sua missão profética.

Participam do encontro, o sacerdote da Diocese de Bragança Paulista (SP), padre Diogo Albuquerque; os missionários da Canção Nova diácono Nelsinho Corrêa, André Florêncio, Rogerinha Moreira, Salette Ferreira, Emanuel Stênio, Thiago Tomé; e os músicos Fátima Souza e Juninho Cassimiro.

A programação começa sexta-feira (04), com missa às 20h, no Santuário do Pai das Misericórdias, presidida pelo padre Edilberto Carvalho, que também presidirá a missa de encerramento, domingo (06), às 15h.

No sábado (05), a programação acontece no Rincão do Meu Senhor, com muita música, momentos de oração, palestras e Adoração ao Santíssimo Sacramento, às 21h. A missa, às 16h, no Santuário, será presidida pelo padre Diogo Albuquerque.

Destaque desta edição do evento serão as programações paralelas desenvolvidas no Auditório São Paulo, com participações de Fátima Souza, André Leite, Walmir Alencar, Enilson Martins Benício, Juliana Moraes e Pax Produtora. Todas terão como foco o tema: “Como alcançar a excelência na música”.

Protocolos de segurança

A Canção Nova reforça o comunicado de que a participação presencial está restrita a 70% da capacidade, conforme Decreto Municipal, mantendo os protocolos de prevenção à Covid-19, como o uso obrigatório de máscaras e de álcool em gel para higienização das mãos.

Programação completa:

https://eventos.cancaonova.com/edicao/acampamento-para-musicos-12/

Asimp/Canção Nova