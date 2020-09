Cerâmicas italianas são estrelas de nova campanha de selinhos do SuperMuffato

“Mamma Mia, Eles Voltaram’. A nova campanha de selinhos doSuperMuffato está aberta. Depois do sucesso das promoções de facas, potes, panelas e talheres importados,chegoua vez das cerâmicas da marca italianaPagnossinvirarem o objeto de desejo dos clientesClubefato.“A campanha de selinhos é um sucesso, sempre com grande expectativa em torno do produto que está por vir”, diz a gerente de Marketing do Grupo Muffato, Márcia Regina Pereira. “A resposta tão positiva do consumidor com esta experiência levou a empresa à nova ação, que fortalece o vínculo do cliente com a marca de forma lúdica e oferece a nova oportunidade de aquisição de peças exclusivas e de altíssima qualidade,para começar a coleção com descontos”, observa.

A ação promocional é muito simples, bastando ao cliente colecionar os selinhos e fazer a compra do item escolhido com grandes descontos.Iniciada no dia 17 de setembro e válida até 31 de dezembro de 2020, a adesão pode ser feita em qualquer uma das 45 nas lojas físicas do SuperMuffato ou ainda pelo aplicativo do SuperMuffato (opção loja delivery) e no site delivery.supermuffato.com.br.

A cada R$ 20,00 em compras,o cliente Clubefato ganha um selinho, que pode ser no formato impresso ou digital.Acumulando de 30 a 65 selinhos, podeadquiriros itens da campanha, utilizando mais ou menos selinhospara a compra, com descontos variados.Ao adquirir no supermercado produtos considerados “aceleradores”, o clienterecebe selos adicionais para completar a coleção mais rapidamente.

A marca Pagnossin, que assina as peças da campanha “Selinhos de Descontos”traz toda a tradição italiana de artigos para a mesa. Os pratos e saladeira podem ser levados ao micro-ondas e à lava-louças, oferecendo praticidade no dia a dia, além de beleza na apresentação dos pratos.A campanha oferece cinco opções de cerâmicascom design sofisticado: conjunto de dois pratos de sobremesa de 20 cm, conjunto de dois pratos rasos de 26 cm, conjunto de dois pratos fundos de 19 cm, prato de servir quadrado de 28 cm e saladeira de 22 cm.

Ruth Costa Meira/Asimp