Colaboradora da Sicredi União PR/SP é selecionada em prêmio internacional de cooperativismo

Com o projeto Energia da União, Ana Maria Marvulle Goffredo, colaboradora da Sicredi União PR/SP, foi selecionada no World Council Young Credit Union People (WYCUP), promovido pelo Woccu (Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito, na tradução da sigla em inglês). Ela ganhou uma bolsa de estudos e participará da Conferência Mundial das Cooperativas de Crédito em Glasgow, na Escócia, no ano que vem, com tudo pago.

O WYCUP tem como objetivo reconhecer jovens lideranças por contribuições significativas às suas comunidades e cooperativas de crédito e que têm potencial de causar impacto global. No mundo, 12 jovens foram selecionados pelo programa, dos quais cinco são brasileiros - todos representando o Sistema Sicredi. No total, foram inscritos projetos de 13 países. Os nomes dos vencedores foram divulgados no último dia 20, durante a conferência virtual do Woccu.

“Cadastrei minha trajetória pessoal e profissional e como case apresentei o ‘Energia da União’, que promove um círculo virtuoso e tem apresentado grandes resultados. É um projeto liderado por mim e construído por muitas mãos, e estou honrada e orgulhosa do trabalho que fizemos juntos. A Sicredi sempre apostou nos jovens, para que pensem ‘fora da caixa’ e desenvolvam projetos relevantes, fomentando o intraempreendedorismo, e esse reconhecimento é o resultado de tudo isso”, destaca a colaboradora. Ana Maria é mestre em Economia pela Universidade de São Paulo (USP).

Energia da União

A palavra ‘Energia’ vem da referência ao financiamento de sistemas fotovoltaicos que produzem energia limpa e da energia empenhada no projeto, enquanto ‘União’ vem do nome da cooperativa e da força conjunta entre os participantes do projeto. Lançado em setembro do ano passado, o projeto envolve: taxa de juros acessível, investimento em energia renovável, doação para um programa de educação de crianças/adolescentes e incentivo ao comércio local.

E em menos de um ano os números são surpreendentes, com 1,6 mil projetos de energia solar financiados, 50 mil módulos fotovoltaicos instalados e a geração de 1,8 milhão kwh de energia renovável por mês. O Energia da União soma uma carteira de crédito de R$ 87 milhões.

Para incentivar pessoas físicas e jurídicas a investir em sustentabilidade, a Sicredi União PR/SP oferece taxa de juros a partir de 0,49% mais CDI ou 0,85% ao mês, com pagamento em até 60 meses. Para usufruir da taxa diferenciada, é preciso adquirir o sistema de empresas locais: são 220 fornecedores credenciados na cooperativa. Em contrapartida, os fornecedores destinam um percentual de cada projeto ao programa “A União Faz a Vida (PUFV)”, que atende 56 mil crianças e adolescentes de 74 municípios. Com isso, o programa que disponibiliza uma metodologia para incentivar o protagonismo na aprendizagem, já recebeu mais de R$ 350 mil.

Vencedores WYCUP 2021

Além de Ana Maria Marvulle Goffredo, da Sicredi União PR/SP, também representam o Sistema Sicredi: Carolina Mussolini Celestino de Oliveira, da Sicredi Rio Paraná PR/SP; Guilherme Fernandes de Melo, da Sicredi Paranapanema PR/SP; Kelly Lima, da Sicredi Alta Noroeste SP, e Rafael Lopes de Oliveira, da Sicredi Paranapanema PR/SP.

Benê Bianchi/Asimp