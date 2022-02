Com ajuda de colaboradores, construtora paranaense amplia práticas de prevenção de acidentes e segurança no trabalho

Propostas criadas por três funcionários e implementada pela A.Yoshii contribuem para a segurança de aproximadamente 3 mil pessoas e concorrem a prêmio nacional

O ano de 2022 prevê um crescimento de 2% no Produto Interno Bruto (PIB) setorial da Construção Civil. A projeção foi divulgada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) em parceria com o Sindicato da Indústria da Construção de São Paulo (Sinduscon-SP) e a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). O indício de estabilidade no segmento e a constante geração de empregos corroboram para a indústria da construção civil permanecer em alta neste ano.

Levantamento feito pela CNN baseado em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) revelam 285,5 mil novos empregos apenas em 2021. Ainda, o setor é responsável pelo emprego de 2,5 milhões de brasileiros. Somente o Grupo A.Yoshii, estabelecido há mais de 55 anos no Paraná e em São Paulo, e com atuação em todas as regiões do País, contratou 267 novos colaboradores diretos e indiretos em janeiro de 2022 - e projeta um crescimento de 20% no quadro de funcionários no decorrer do ano.

Neste cenário de mercado aquecido, o segmento busca ampliar as práticas de segurança do trabalho, além de adotar novos equipamentos para proteger os profissionais das obras. “Nosso objetivo é garantir produtividade e excelência em nossos empreendimentos, preservando sempre a vida e a segurança dos nossos colaboradores. Queremos nos manter à frente das inovações tecnológicas e operacionais no que tange às obras, sustentabilidade e segurança do trabalho”, explica o gerente de segurança do trabalho, Marcio Paschoalinotto.

Programa Melhoria Contínua

Interessada e buscando novas soluções para otimizar processos, aumentar a segurança das equipes e gerar menos impacto ao meio ambiente, o Grupo A.Yoshii implementa diversas ideias propostas por colaboradores, por meio do Programa Melhoria Contínua. A iniciativa estimula serventes, operadores e mestres de obras a apresentar sugestões de melhorias, que são validadas pelos engenheiros das obras e pelo departamento de Qualidade da construtora.

Desde 2012, cerca de 130 soluções já foram implementadas. Os colaboradores de Londrina, Maringá, Curitiba e Campinas - cidades onde a construtora atua - que sugerirem as ideias mais criativas e funcionais recebem um certificado, além de troféu e uma premiação em dinheiro. O programa é uma forma dos colaboradores mostrarem sua criatividade, dando sugestões de melhoria com foco na segurança do trabalho, qualidade dos serviços e redução de custos e produtividade.

Projetos vencedores de 2021

A sugestão de criar um sistema de travamento das laterais da grua ficou em primeiro lugar entre as 11 melhores propostas. A plataforma utiliza chapas de ferro e sapatas para fazer os travamentos laterais da máquina, substituindo as vigas de madeiras originalmente utilizadas. Essa proposta possibilita a otimização do processo executivo e confere maior segurança se comparado com o método de vigas de madeiras anteriormente utilizado.

A proposta vencedora foi idealizada por Silvio Alexandre Alves para a obra Glória Residence, em Londrina. “Estou muito feliz com essa conquista. O Programa Melhoria Contínua é uma motivação para todos os colaboradores e uma forma de participarmos da evolução da empresa e, ainda, sermos reconhecidos”, conta Silvio.

Em segundo lugar, a comissão avaliadora considerou dois projetos que ficaram empatados: o check-teste e o guarda-corpo metálico provisório para escadarias. A primeira proposta, de Valdecir Clementino Oliveira, sugere realizar testes elétricos com um novo conjunto de equipamentos que dispensam a energização do imóvel. Tal inovação zera o risco de choque elétrico e ainda reduz o tempo de teste. O projeto foi inicialmente implantado no Solar Di Lucca, obra da Yticon em Londrina.

O outro vice-campeão premiado foi Pedro Henrique Garcia do Nascimento, que criou para o canteiro do Hamptons Residence, em Londrina, o guarda-corpo metálico provisório para escadarias. O item aumenta a segurança dos colaboradores por ser um material mais resistente e com maior durabilidade, evitando possíveis quedas.

“O Grupo A.Yoshii busca sempre fomentar iniciativas dos colaboradores, valorizando, inclusive, as ideias que possam somar e trazer inovação para os canteiros de obras. São propostas que, ao longo desses dez anos do Programa de Melhoria Contínua, têm dado um retorno significativo em todas as praças da construtora na questão de segurança, otimização dos processos e redução de resíduos”, destaca o diretor-executivo da A.Yoshii, Sandro Sadao Nagata.

Asimp/Grupo A.Yoshii