Comisión de Derechos Humanos del PARLASUR debate la situación político-social en Colombia

La Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlamento del MERCOSUR (PARLASUR) celebró una reunión virtual ayer, 07 de junio. En el encuentro, los Parlamentarios aprobaron propuestas sobre la situación de los derechos humanos en Colombia y medidas sobre género, el uso del lenguaje inclusivo en el MERCOSUR y el combate al antisemitismo. La Comisión también realizó un debate sobre el papel de la OEA en el golpe de Estado perpetrado en Bolivia en 2019.

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Parlamentario argentino Gastón Harispe, dió las bienvenidas a los participantes y, en seguida, pasó la palabra al Parlamentario Ricardo Canese (Paraguay) quien presentó una Propuesta de Declaración sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia en que se recomienda el envío de una misión conjunta del PARLASUR con el Parlamento Andino para seguir las denuncias y analizar el contexto de violaciones de derechos humanos en el país.

Para el Parlamentario Canese, “lo que está ocurriendo en Colombia es extremadamente grave. La movilización de los movimientos de DDHH así como las Naciones Unidas y la OEA están llamando la atención sobre las violaciones que están ocurriendo en el país. Las denuncias de torturas y otras violencias son atribuidas por esos actores a la fuerza pública. Debemos fortalecer nuestra actuación con el Parlamento Andino enviando una delegación oficial en Colombia."

Por su lado, la Parlamentaria brasileña Fernanda Melchionna manifestó su apoyo a la propuesta e informó que recibió un pedido de la Comisión de Paz de Colombia para que el PARLASUR envíe una delegación al país. Según la Parlamentaria, “el envío de una misión sería importante para reunirnos con los mecanismos de derechos humanos y con los Parlamentarios, como hicimos en Bolivia. La situación en Colombia es igualmente urgente.”

La Parlamentaria Maria Luisa Storani (Argentina) expresó de la importancia del proyecto porque “la presencia del PARLASUR es fundamental, ya que Colombia es un país de Latinoamérica y tenemos que seguir con los antecedentes de la Comisión de Derechos Humanos de presentarse en esas situaciones.”

Seguidamente, la Parlamentaria Martha Ruiz Flores (Bolivia) saludó la iniciativa y manifestó la “importancia de verificar in situ la situación de violación de los derechos humanos en Colombia así como se hizo en Bolivia donde la presencia del PARLASUR ha sido de suma importancia. Respaldamos plenamente la propuesta y estamos convencidos de que la presencia del PARLASUR contribuirá para la pacificación del país”.

Sobre la Propuesta, el Presidente Gastón Harispe declaró que “es importante que enviemos una delegación porque se nos ha planteado mediante una serie de llamados y pedidos. Es un acuerdo de todos y, además de la misión institucional del PARLASUR, nuestra actuación también guarda relación con el cumplimeinto de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Por otra parte, la Parlamentaria boliviana Martha Ruiz Flores, solicitó un informe sobre las acciones desarrolladas por el Parlamento del Mercosur en torno al papel de la OEA y el del Secretario Luis Almagro en los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2019 en el territorio boliviano además del golpe de Estado perpetrado en Bolivia.

Según la Parlamentaria, “el informe publicado por la OEA provocó la pérdida de centenas de vidas y la privación de la libertad de personas que salieron a protestar por el quiebre del orden constitucional. Los elementos serán importantes para una comisión supranacional que está investigando los hechos ocurridos en Bolivia en el año 2019.”

Dándole seguimiento a la Reunión, la Comisión de Derechos Humanos aprobó instrumentos relacionados a temas de género como una Recomendación sobre el uso del lenguaje inclusivo en comunicaciones oficiales y dispositivos legales, así como otra Recomendación para generar políticas públicas que garanticen los derechos de las mujeres y el acompañamiento activo de toda la sociedad civil, en revisar sus conductas, e incorporar la perspectiva de género en su vida cotidiana, ambos proyectos presentados por la Parlamentaria Cecilia Britto (Argentina).

Para la Parlamentaria Bettiana Díaz (Uruguay), “la violencia de género recrudeció en Uruguay, principalmente durante la pandemia, y el Parlamento ha tratado de formular una serie de marcos normativos que no se están cumpliendo.” Para la Parlamentaria, “es muy importante una reunión específica para tratar sobre temas de género en el MERCOSUR”.

En el mismo sentido, el Presidente Gastón Harispe sugirió la realización de un debate sobre la violencia de género en el MERCOSUR dónde se tratarán temas relacionados al trabajo sexual y a la prevención y concientización sobre ciber acoso sexual a niñas, niños y adolescentes, relacionados a proyectos presentados en la Comisión por la Ex-Parlamentaria Fernanda Gil Lozano (Argentina). La Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos también realizará una Audiencia Pública para debatir el tema de la libertad de expresión y el papel de los medios de comunicación.

Finalmente, el Presidente Gastón Harispe cerró los trabajos de la reunión de la Comisión saludando a los presentes.

Participaron de la Reunión los Parlamentarios argentinos Gastón Harispe (Presidente), María Luisa Storani, Elena Corregido, Liliana Bertoni y Carlos Gleadell; la Parlamentaria Fernanda Melchionna (Brasil); el Parlamentario Ricardo Canese (Paraguay); la Parlamentaria Martha Ruiz Flores (Bolivia) y por la Delegación de Uruguay, la Parlamentaria Bettiana Díaz.

Comissão de Direitos Humanos do PARLASUL debate a situação político-social na Colômbia

A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos do Parlamento do MERCOSUL (PARLASUL) celebrou uma reunião virtual ontem, 07 de junho. No encontro, os Parlamentares aprovaram propostas sobre a situação dos direitos humanos na Colômbia e medidas sobre gênero, o uso da linguagem inclusiva no MERCOSUL e o combate ao antisemitismo. A Comissão também realizou um debate sobre o papel da OEA no golpe de Estado perpetrado na Bolívia em 2019.

O Presidente da Comissão de Direitos Humanos, Parlamentar argentino Gastón Harispe, deu as boas vindas aos participantes e, em seguida, passou a palavra ao Parlamentar Ricardo Canese (Paraguai) que apresentou uma Proposta de Declaração sobre a Situação dos Direitos Humanos na Colômbia em que se recomenda o envio de uma missão conjunta do PARLASUL com o Parlamento Andino para acompanhar as denúncias e analisar o contexto de violações de direitos humanos no país.

Para o Parlamentar Canese, “o que está ocorrendo na Colômbia é extremamente grave. A mobilização dos movimentos de direitos humanos assim como as Nações Unidas e a OEA estão chamando a atenção sobre as violações que estão ocorrendo no país. As denúncias de tortura e outras violências são atribuídas por esses atores à força pública. Devemos fortalecer a nossa atuação com o Parlamento Andino enviando uma delegação oficial à Colômbia."

Por sua vez, a Parlamentar brasileira Fernanda Melchionna manifestou o seu apoio à proposta e informou que recebeu um pedido da Comissão de Paz da Colômbia para que o PARLASUL envie uma delegação ao país. Segundo a Parlamentar, “o envio de uma missão seria importante para que possamos nos reunir com os mecanismos de direitos humanos e com os Parlamentares, como fizemos na Bolívia. A situação na Colômbia é igualmente urgente.”

A Parlamentar Maria Luisa Storani (Argentina) reconheceu a importância do projeto porque “a presença do PARLASUL é fundamental, já que a Colômbia é um país da América Latina e temos que dar seguimento aos antecedentes da Comissão de Direitos Humanos de se apresentar nessas situações."

Em seguida, a Parlamentar Martha Ruiz Flores (Bolívia) saudou a iniciativa e manifestou a “importância de verificar in loco a situação de violação dos direitos humanos na Colômbia assim como se fez na Bolívia onde a presença do PARLASUL foi de suma importância. Respaldamos plenamente a proposta e estamos convencidos de que a presença do PARLASUL contribuirá para a pacificação do país”.

Sobre a Proposta, o Presidente Gastón Harispe declarou que “é importante que enviemos uma delegação porque fomos instados por uma série de chamados e pedidos. É um acordo de todos e, além da missão institucional do PARLASUL, a nossa atuação também tem relação com o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.

Por sua vez, a Parlamentar boliviana Martha Ruiz Flores, solicitou um relatório sobre as ações desenvolvidas pelo Parlamento do MERCOSUL sobre o papel da OEA e do Secretário Luis Almagro nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019 no território boliviano, além do golpe de Estado perpetrado na Bolívia.

Segundo a Parlamentar, “o informe publicado pela OEA provocou a perda de centenas de vidas e a privação da liberdade de pessoas que saíram para protestar pela ruptura da ordem constitucional. Os elementos serão importantes para uma comissão supranacional que está investigando os fatos ocorridos na Bolívia no ano 2019.”

Dando seguimento à Reunião, a Comissão de Direitos Humanos aprovou instrumentos relacionados a temas de gênero como uma Recomendação sobre o uso da linguagem inclusiva em comunicações oficiais e dispositivos legais, assim como outra Recomendação para gerar políticas públicas que garantam os direitos das mulheres e o acompanhamento ativo de toda a sociedade civil, em revisar as suas condutas, e incorporar a perspectiva de gênero na sua vida cotidiana, ambos projetos apresentados pela Parlamentar Cecilia Britto (Argentina).

Para a Parlamentar Bettiana Díaz (Uruguai), “a violência de gênero recrudesceu no Uruguai, principalmente durante a pandemia, e o Parlamento tem tratado de formular uma série de marcos normativos que não estão sendo cumpridos.” Para a Parlamentar, “é muito importante uma reunião específica para tratar sobre temas de gênero no MERCOSUL”.

No mesmo sentido, o Presidente Gastón Harispe sugeriu a realização de um debate sobre a violência de gênero no MERCOSUL onde serão tratados temas relacionados ao trabalho sexual e a prevenção e concientização sobre abuso cibernético a meninas, meninos e adolescentes, relacionados a projetos apresentados na Comissão pela Ex-Parlamentar Fernanda Gil Lozano (Argentina). A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos também realizará uma Audiência Pública para debater o tema da liberdade de expressão e o papel dos meios de comunicação.

Finalmente, o Presidente Gastón Harispe encerrou os trabalhos da reunião da Comissão agradecendo aos presentes.

Participaram da Reunião os Parlamentares argentinos Gastón Harispe (Presidente), María Luisa Storani, Elena Corregido, Liliana Bertoni e Carlos Gleadell; a Parlamentar Fernanda Melchionna (Brasil); o Parlamentar Ricardo Canese (Paraguay); a Parlamentar Martha Ruiz Flores (Bolívia) e, pela Delegação do Uruguai, a Parlamentar Bettiana Díaz.

Agência Parlasul