Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos avanza el estudio del caso Rodriguez Simón

El miércoles (20), la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos del Parlamento del MERCOSUR, presidida por el Parlamentario uruguayo Conrado Rodríguez, realizó una reunión virtual en que avanzó en el tratamiento de la denuncia que promueve la pérdida de mandato del Parlamentario del MERCOSUR Fabián Rodríguez Simón (Argentina).

Como primer punto de la orden del día, se aprobó el acta de la reunión anterior, de fecha 22 de marzo de 2022, en que los Parlamentarios de la Comisión estuvieron de acuerdo en dar continuidad al estudio de los casos de los Parlamentarios Celso Troche (Paraguay) y Fabián Rodríguez Simón (Argentina), ante la solicitud de pérdida de sus mandatos.

Presentación de Informes sobre el caso Rodríguez Simón

En seguida, el Presidente de la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos, Parlamentario Conrado Rodríguez, avanzó en la programación prevista para el tratamiento del caso del Parlamentario Rodríguez Simón. La Comisión analizó dos distintos Informes Finales sobre el caso propuesto; uno suscrito por mayoría con dictamen favorable a la exclusión del Parlamentario Rodríguez Simón del seno del PARLASUR y otro contrario a ese entendimiento suscrito por la minoría de los integrantes de la Comisión.

Durante la presentación de los dos Informes, los Parlamentarios realizaron un intercambio y debate sobre las fundamentaciones y posicionamientos a respecto del tema y, en seguida al debate propuesto, la Comisión decidió elevar los dos Informes a la Mesa Directiva del PARLASUR para apreciación de los aspectos materiales y formales del procedimiento y para dar seguimiento de la tramitación del caso.

Suscribieron el informe en mayoría los Parlamentarios argentinos Elena Corregido, Julio Sotelo y Jorge Cejas; el Parlamentario brasileño Arlindo Chinaglia, y las Parlamentarias paraguayas Edith Benitez y María Blanca Mignarro. Por su turno, suscribieron el informe en minoría los Parlamentarios Conrado Rodriguez (Uruguay) y Humberto Benedetto (Argentina).

Seguidamente, fueron designados como miembros Informantes los Parlamentarios Jorge Cejas (Argentina) para el Informe por mayoría y el Parlamentario Humberto Benedetto (Argentina) para el Informe por minoría.

Finalmente, el Presidente de la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos, Conrado Rodríguez, agradeció la participación de los Parlamentarios en la reunión: “Esta Comisión de Asuntos Internos es la que más ha sesionado para poder dar andamiento a los temas en análisis. Quiero agradecer a todos los Parlamentarios por el apoyo para el tratamiento del caso que ahora será elevado a la Mesa Directiva del PARLASUR, hemos dado todas las garantías del debido proceso tanto para el denunciado como para los denunciantes.” concluyó el Parlamentario.

De la reunión participaron los miembros de la Comisión, los Parlamentarios argentinos Jorge Cejas (Vicepresidente), Elena Corregido, Humberto Benedetto, y Julio Sotelo; el Parlamentario brasileño Arlindo Chinaglia; las Parlamentarias paraguayas Blanca Mignarro y Edith Benítez; y el Parlamentario uruguayo Conrado Rodríguez (Presidente). También participó la Parlamentaria argentina Cecilia Britto.

Comissão de Orçamento e Assuntos Internos avança no estudo do caso Rodriguez Simón

Na quarta-feira (20), a Comissão de Orçamento e Assuntos Internos do Parlamento do MERCOSUL, presidida pelo Parlamentar uruguaio Conrado Rodríguez, realizou uma reunião virtual na qual avançou no tratamento da denúncia que promove a perda do mandato do Parlamentar do MERCOSUL Fabián Rodríguez Simón (Argentina).

Como primeiro item da agenda, foi aprovada a ata da reunião anterior, datada de 22 de março de 2022, na qual os Parlamentares da Comissão concordaram em continuar o estudo dos casos dos Parlamentares Celso Troche (Paraguai) e Fabián Rodríguez Simón (Argentina), diante da solicitação de perda dos seus respectivos mandatos.

Apresentação de relatórios sobre o caso Rodríguez Simón

Em seguida, o Presidente da Comissão de Orçamento e Assuntos Internos, Parlamentar Conrado Rodríguez, avançou na programação prevista para o tratamento do caso do Parlamentar Rodríguez Simón. A Comissão analisou dois relatórios finais diferentes sobre o caso proposto; um assinado por maioria com decisão favorável à exclusão do Parlamentar Rodríguez Simón do PARLASUL e outro contrário a esse entendimento assinado pela minoria dos membros da Comissão.

Durante a apresentação dos dois Relatórios, os Parlamentares realizaram um debate sobre os fundamentos e posições sobre o tema e, imediatamente após o debate proposto, a Comissão decidiu submeter os dois Relatórios à Mesa Diretora do PARLASUL para apreciação do aspectos materiais e formais do procedimento e acompanhar a tramitação do caso.

A maior parte do relatório foi assinada pelos Parlamentares argentinos Elena Corregido, Julio Sotelo e Jorge Cejas; o Parlamentar brasileiro Arlindo Chinaglia e as Parlamentares paraguaias Edith Benitez e María Blanca Mignarro. Por sua vez, o relatório foi assinado em minoria pelos Parlamentares Conrado Rodríguez (Uruguai) e Humberto Benedetto (Argentina).

Posteriormente, foram designados como membros Informantes os Parlamentares Jorge Cejas (Argentina) para o Relatório por maioria e o Parlamentar Humberto Benedetto (Argentina) para o Relatório por minoria.

Finalmente, o Presidente da Comissão de Orçamento e Assintos Internos, Conrado Rodríguez, agradeceu a participação dos Parlamentares na reunião: Esta Comissão de Assuntos Internaos é a que mais se reuniu para poder avançar nas questões em análise. Quero agradecer a todos os Parlamentares pelo apoio no tratamento do caso que agora será submetido à Mesa Diretora do PARLASUL, demos todas as garantias do devido processo legal tanto para os acusados como para os denunciantes", concluiu o Parlamentar.

Participaram da reunião os membros da Comissão, os Parlamentares argentinos Jorge Cejas (Vice-Presidente), Elena Corregido, Humberto Benedetto e Julio Sotelo; o Parlamentar brasileiro Arlindo Chinaglia; as Parlamentares paraguaias Blanca Mignarro e Edith Benítez; e o Parlamentar uruguaio Conrado Rodríguez (Presidente). A Parlamentar argentina Cecilia Britto também participou do encontro.

